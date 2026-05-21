Woensdagmiddag 20 mei hebben Gasunie en de Duitse netbeheerders Open Grid Europe en Thyssengas een overeenkomst ondertekend om gezamenlijk een grensoverschrijdende waterstofverbinding tussen Nederland en Duitsland te ontwikkelen. De twee nationale waterstofnetwerken worden met elkaar verbonden, hierbij wordt waar mogelijk gebruikgemaakt van bestaande aardgasleidingen die worden omgebouwd voor waterstoftransport. De bedrijven streven naar realisatie van de verbinding rond 2031. Voor Gasunie is dit de vierde overeenkomst voor grensoverschrijdende verbindingen met Duitsland en België.

De ondertekening vond plaats in het bijzijn van minister Stientje van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei tijdens de Hydrogen Milestone Ceremony in Rotterdam; de viering van de oplevering van Gasunie’s eerste deel van het Nederlandse waterstofnetwerk. Het tekenen van de overeenkomst onderstreept de gezamenlijke ambitie om de grootschalige waterstofinfrastructuur in Noordwest‑Europa van meet af aan internationaal te ontwikkelen. De overeenkomst werd ondertekend door Hans Coenen, COO van Gasunie, Thomas Hüwener, CEO van Open Grid Europe, en dr. Stefanie Kesting, CEO van Thyssengas.

Het Ruhrgebied als strategische afnemer

Het grenspunt Zevenaar-Elten is de strategische schakel die de Duitse industrie en chemische sector verbindt met productie-, opslag- en importfaciliteiten voor waterstof in Nederland. In de eerste fase voorziet de overeenkomst in de aansluiting van het Rijn-Roergebied, gevolgd door een tweede fase waarin ook zuidelijke locaties, waaronder Ludwigshafen, worden verbonden. De Delta Rhine Corridor speelt in dit verband een centrale rol en vormt de Nederlandse route tussen de Rotterdamse haven en het Duitse achterland.

Van ambitie naar realisatie

Tijdens de Hydrogen Milestone Ceremony, die plaatsvond in de week van de World Hydrogen Summit, werd zichtbaar dat de energietransitie zich in een nieuwe fase bevindt: van ambitie naar realisatie. Met de realisatie van het eerste deel van het waterstofnetwerk in Rotterdam en de overeenkomsten voor grensoverschrijdende waterstofcorridors wordt de basis gelegd voor verdere nationale en Europese verbindingen. Een Europees waterstofsysteem is essentieel voor het versterken van de energiezekerheid, het verduurzamen van de Europese industrie en het realiseren van een robuust en toekomstbestendig energiesysteem.

Foto: V.l.n.r.: Stefan Rouenhoff (Duits parlementair staatssecretaris), Stientje van Veldhoven (minister van Klimaat en Groene Groei), Hans Coenen (COO van Gasunie), Thomas Hüwener (CEO van Open Grid Europe), Willemien Terpstra (CEO van Gasunie), dr. Stefanie Kesting (CEO van Thyssengas) en Britta van Boven (directeur Gasunie Deutsland). Fotograaf: Anne Reitsma