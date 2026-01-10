De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 9 januari het besluit over innovatief varen definitief goedgekeurd. Daarmee creëert Vlaanderen als voortrekker in Europa een duidelijk en toekomstgericht regelgevend kader voor geautomatiseerd varen, varen met afstandsbesturing en het gebruik van alternatieve aandrijfsystemen in de binnenvaart.

De nieuwe regelgeving maakt de overstap mogelijk van tijdelijke proefprojecten naar een structurele en veilige toepassing van innovatieve technologieën op de Vlaamse binnenwateren. Vlaanderen biedt zo rechtszekerheid aan bedrijven die willen investeren in innovatie, digitalisering en verduurzaming van de binnenvaart.

“De technologie staat niet stil, Vlaanderen doet dat ook niet. Met dit kader geven we innovatieve bedrijven duidelijkheid én ruimte, zonder ook maar één toegeving te doen op het vlak van veiligheid,” zegt Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Havens Annick De Ridder.

Van proefproject naar praktijk, met veiligheid als absolute voorwaarde

De voorbije jaren liet Vlaanderen al experimenten toe met geautomatiseerd en op afstand bestuurd varen via tijdelijke proefprojecten. Die trajecten hebben aangetoond dat verschillende toepassingen vandaag voldoende matuur zijn om breder ingezet te worden. Het nieuwe besluit maakt die volgende stap mogelijk.

Centraal staat één duidelijke voorwaarde: elk innovatief vaartuig moet aantonen dat het minstens even veilig is als een conventioneel schip. Alleen wanneer dat gelijkwaardig veiligheidsniveau overtuigend bewezen is, kunnen afwijkingen worden toegestaan op bepaalde voorschriften.

Die beoordeling gebeurt door een onafhankelijke Commissie van Deskundigen. Ook waterwegbeheerders en havenbedrijven worden nauw betrokken, zodat rekening wordt gehouden met de concrete situatie en infrastructuur ter plaatse.

Innovatie en vergroening hand in hand

Het besluit bundelt verschillende vormen van vernieuwing onder één coherent kader. Niet alleen geautomatiseerd varen en afstandsbesturing vallen eronder, maar ook schepen met alternatieve aandrijving. Die combinatie is bewust gekozen: “Innovatie en verduurzaming versterken elkaar. Slimmere schepen maken nieuwe aandrijftechnologieën haalbaar, en omgekeerd. Met dit besluit versnellen we beide,” aldus minister De Ridder.

Vlaanderen als Europese voortrekker

Op Europees en internationaal niveau lopen de regelgevende processen voor geautomatiseerd varen nog achter op de technologische realiteit. Vlaanderen kiest er bewust voor om niet te wachten en neemt hier een pioniersrol op.

“Wie investeert in innovatie, moet weten waar hij aan toe is. Met dit besluit tonen we dat Vlaanderen een betrouwbare en vooruitdenkende partner is voor de binnenvaartsector”, besluit minister De Ridder.

Na publicatie in het Belgisch Staatsblad treedt het besluit officieel in werking.