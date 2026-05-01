De subsidie Topsector Energie (TSE) Industrie studies breidt uit met een nieuw onderdeel. Er komt ook subsidie voor studies naar vergassing van reststromen. De subsidie krijgt daarnaast een nieuwe naam: Studies voor Duurzame Industrie (STUDI). Ondernemers kunnen vanaf 18 mei 2026 een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Subsidie voor klimaatvriendelijke industrie

Met de STUDI-subsidie ondersteunt RVO ondernemers bij het voorbereiden van investeringen in een klimaatvriendelijke industrie, die klaar is voor de toekomst. De regeling bestaat uit 3 onderdelen:

CO 2 -vermindering in de industrie (behalve waterstof, groene chemie en vergassing van reststromen)

waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL)

vergassing van reststromen

Dit jaar meer geld beschikbaar

De budgetten voor de bestaande programma’s gaan in 2026 omhoog. Voor CO 2 -vermindering in de industrie is € 28,3 miljoen beschikbaar. Voor waterstof en groene chemie is het budget € 10 miljoen. Het nieuwe onderdeel vergassing van reststromen heeft een budget van € 7,5 miljoen.

Vergassing van reststromen helpt circulaire economie

Met het nieuwe onderdeel kunnen ondernemers subsidie aanvragen voor studies naar het omzetten van reststromen in hernieuwbare energie of grondstoffen. Bij vergassing worden reststromen omgezet in bruikbare gassen. Bedrijven kunnen deze opnieuw gebruiken als grondstof of energievorm. Zo zijn minder nieuwe grondstoffen nodig en daalt de CO 2 -uitstoot.

Studies geven ondernemers meer inzicht

De subsidie is bedoeld voor haalbaarheidsstudies, milieustudies en vergelijkbare studies. Zo krijgen ondernemers beter inzicht in kosten, risico’s en haalbaarheid van vervolgprojecten. Denk bijvoorbeeld aan pilots of demonstraties.

Meer kans op andere subsidies

Ondernemers kunnen hun projectidee vooraf laten toetsen bij RVO. Dit vergroot de kans op een succesvolle aanvraag. En ondernemers maken later ook meer kans op vervolgfinanciering, zoals de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+).