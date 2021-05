Nouryon en Renewcell gaan samenwerken rond duurzame textielrecycling

Nouryon heeft een overeenkomst getekend met Renewcell om speciale chemicaliën en technische oplossingen te leveren voor haar nieuwe textielrecyclingfabriek in Sundsvall, Zweden. De faciliteit zal textielafval recyclen, inclusief items zoals versleten spijkerbroeken en productieafval, om 60.000 ton Circulose®-oplosbare pulp per jaar te produceren.

De faciliteit is de eerste in zijn soort ter wereld en zou mogelijk elk jaar honderden miljoenen kledingstukken kunnen redden van het storten en verbranden, wat bijdraagt ​​tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door de textielindustrie. De werkzaamheden aan de faciliteit zijn gepland om in de eerste helft van 2022 te beginnen.

“Nouryon is verheugd om nieuwe oplossingen zoals deze te ondersteunen, die de groei van de hernieuwbare-vezelindustrie versnellen, onze essentiële chemie en speciale oplossingen benutten en onze toewijding aan een duurzame toekomst ondersteunen”, aldus Antonio Carlos Francisco, Vice President Renewable Fibres bij Nouryon.

Nieuwe duurzame textielvezels, zoals Circulose®, zijn een vervanging voor katoen en niet-biologisch afbreekbare vezels zoals polyester. Het gebruik van gerecyclede materialen bij de fabricage van textiel zal naar verwachting een cruciale rol spelen bij het verminderen van de impact van de textielindustrie op water, land en andere natuurlijke hulpbronnen.

Patrik Lundström, CEO van Renewcell, zei: “Onze missie is om de wereldwijde mode-industrie te veranderen. Nouryon is een betrouwbare en gerespecteerde leverancier van oplossingen voor de industrie van geregenereerde vezels, dus we zijn verheugd om met hen samen te werken terwijl we aan deze ambitieuze reis beginnen. De ervaring van Nouryon met innovatieve, duurzame oplossingen zal een belangrijke rol spelen in het succes van onze missie op de lange termijn. ”

“De positieve milieu-impact van de nieuwe duurzame vezels van de textielindustrie en zijn potentiële groei zijn doelen die Nouryon sterk ondersteunt”, aldus Johan Landfors, President Technology Solutions bij Nouryon.

“We zijn verheugd om samen te werken met Renewcell om deze duurzame industrie te laten groeien op basis van onze kerncompetentie in de chemie van hernieuwbare vezels en onze technische capaciteiten,” voegde Landfors toe.