Nouryon, wereldwijd leider in speciale chemicaliën, heeft vandaag zijn duurzaamheidsrapport 2025 gepubliceerd. Het rapport belicht de vooruitgang op het gebied van milieuprestaties, arbeidsomstandigheden en duurzame innovatie. De resultaten tonen de voortdurende inspanningen om emissies te verminderen, de veiligheid te verbeteren, de analyse van het leefbaar loon uit te breiden en oplossingen te ontwikkelen voor duurzamere producten en processen in zowel de consumenten- als de industriële markt.
“We groeien door te innoveren met veiligere, efficiëntere en duurzamere chemie voor onze klanten”, aldus Charlie Shaver, voorzitter en CEO van Nouryon. “We versterken de prestaties door gedisciplineerde bedrijfsvoering en milieuvriendelijkheid – waardoor we de kosten verlagen, risico’s verminderen en vertrouwen winnen. En door te investeren in onze mensen en gemeenschappen bouwen we veerkracht op die in de loop der tijd toeneemt. Duurzaamheid is bij Nouryon geen vinkje. Het is hoe we winnen.”
Enkele belangrijke hoogtepunten van Nouryons duurzaamheidsvooruitgang in 2025 zijn:
- Innovatie: 36% van de omzet in 2025 was afkomstig van eco-premium-oplossingen en 76% van de productpijplijn voor onderzoek en ontwikkeling was gericht op oplossingen met voordelen zoals biobased grondstoffen, biologische afbreekbaarheid of een verbeterde ecologische voetafdruk.
- Hernieuwbare elektriciteit: 54% van het totale elektriciteitsverbruik was afkomstig van hernieuwbare bronnen (een stijging van 6%), met 37 locaties (tegenover 28 vorig jaar) die volledig op hernieuwbare en/of koolstofarme elektriciteit draaien.
- Broeikasgasemissies: De absolute scope 1- en 2-broeikasgasemissies daalden tot 22% ten opzichte van de basislijn van 2019 (tegenover 19% in 2024).
- Gezondheid en veiligheid: 78% reductie in het aantal incidenten met betrekking tot procesveiligheid sinds 2019 en nog eens 3% daling in 2025 in het totale aantal OSHA-incidenten ten opzichte van 2024.
- Personeel: 97,5% van het personeel in 16 landen is beoordeeld en ontvangt een leefbaar loon, het personeelsverloop is de afgelopen jaren verder gedaald en Nouryon heeft de Great Place To Work®-certificering in India behaald.
- Erkenning: Behaalde de EcoVadis Gold-rating (top 3% overall, top 2% in de branche), een CDP Climate Change-score van B en een CDP Supplier Engagement-score van A-, waarmee het een plaats verdiende op het CDP-klassement voor leveranciersbetrokkenheid.