Nouryon, wereldwijd leider in speciale chemicaliën met hoofdkantoor in Nederland, heeft op 2 februari de lancering aangekondigd van FinnFix® PB MAX, de eerste carboxymethylcellulose (CMC) in de reinigingsindustrie met een 100% hernieuwbare koolstofindexscore. Hierdoor kunnen wasmiddelmerken de CO2-voetafdruk van hun producten aanzienlijk verlagen zonder dat dit ten koste gaat van de reinigingsprestaties. Als toonaangevende innovator van duurzame ingrediënten voor diverse reinigingstoepassingen, helpt Nouryon formuleerders te voldoen aan de groeiende vraag naar duurzaamheidseisen.

FinnFix® PB MAX vervangt conventionele synthetische ingrediënten door een volledig biobased, biologisch afbreekbaar alternatief dat vergelijkbare of zelfs betere prestaties levert. Het product is speciaal ontwikkeld om de anti-herafzettingsprestaties te verbeteren door verwijderd vuil weg te spoelen in plaats van het opnieuw aan de stof te hechten, waardoor de stof er langer fris en schoon uitziet. Het wordt geproduceerd uit natuurlijke cellulose op basis van hout en maakt gebruik van ISCC Plus-gecertificeerd monochloorazijnzuur uit de fabriek van Nouryon in Delfzijl, Nederland. Het resultaat is CMC dat volledig afkomstig is van hernieuwbare koolstofbronnen.

“We zien een ongekende vraag van merkeigenaren die de CO2-voetafdruk van hun producten willen verkleinen en tegelijkertijd de reinigingsprestaties willen behouden die consumenten verwachten”, aldus Brad Pearson, vicepresident van de businesslijn Cleaning Goods bij Nouryon. “Als ’s werelds grootste producent van CMC’s met een productiegeschiedenis die teruggaat tot de vroege jaren 40, bieden onze applicatie-experts onze klanten een duidelijke route om te voldoen aan de verwachtingen van de consument en de nieuwe wettelijke eisen voor duurzame formuleringen.”

FinnFix® PB MAX is wereldwijd verkrijgbaar en kan met minimale aanpassingen worden geïntegreerd in bestaande poederwasmiddelformuleringen. Technische ondersteuning en advies over formuleringen zijn beschikbaar via het wereldwijde netwerk van applicatielaboratoria van Nouryon.

Binnen het segment Consumer and Life Sciences van Nouryon maken deze CMC-oplossingen deel uit van de businessunit Home and Personal Care, die essentiële ingrediënten verkoopt om de effectiviteit van consumentenproducten te verbeteren.