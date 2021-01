nora by Interface lanceert nieuwe collecties CO2-neutrale rubber vloeren

Duurzaam vloerenbedrijf Interface lanceert vandaag de nieuwste nora® by Interface rubber vloerencollecties: norament 926 castello en norament 926 kivo. Beide collecties zijn, zoals elk vloerproduct van Interface, CO2-neutraal gecertificeerd via het Carbon Neutral Floors programma. Interface overhandigt certificaten aan bedrijven als onderdeel van dit programma. Daarop staat vermeld hoeveel CO2-uitstoot ze hebben bespaard met het aankopen van hun vloeren.

norament 926 castello

norament 926 castello is een tijdloze, 3,5 millimeter dikke vloerbedekking met een design dat is geïnspireerd op kalksteen. Iedere tegel is uniek en heeft nora’s nieuw ontwikkelde tweekleurige oppervlaktedesign met twee verschillende glansniveaus. De collectie bestaat uit acht verschillende tinten grijs en beige.

‘norament 926 castello is robuust en scoort bijzonder goed op het gebied van akoestiek en ergonomie’, aldus Dirk Oswald, hoofd Product & Brand Management. ‘Het elastische materiaal zorgt voor minder contactgeluid in vergelijking met andere veerkrachtige of harde vloeren. Dit minimaliseert storende geluiden en verbetert de akoestiek in interieurs, wat een groot voordeel is – vooral in gebieden met veel verkeer. Tegelijkertijd biedt de vloer aanzienlijk meer sta- en loopcomfort. Mensen hebben daardoor minder last van rug- en gewrichtspijn.’

norament 926 castello kan met natte lijm op de klassieke manier worden geïnstalleerd, maar is ook beschikbaar als een nora nTx-versie voor een nog snellere installatie.

norament 926 kivo

norament 926 kivo is geïnspireerd op beton en geeft interieurs een industriële look. De 2,7 millimeter dikke vloer is verkrijgbaar in acht kleuren, variërend van warm beige tot koele grijsblauwe tinten en heeft een moderne uitstraling. Deze collectie is hierdoor geschikt voor representatieve ruimtes, zoals kantoren, vergaderruimtes en cafetaria’s.