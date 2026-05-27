De provincie Noord-Holland stelt € 1 miljoen subsidie beschikbaar voor de aanleg van zonnepanelen boven parkeerterreinen. Gemeenten, energiecoöperaties, parkmanagementorganisaties, ondernemers en maatschappelijke instellingen kunnen van 9 juni tot en met 1 oktober 2026 een aanvraag indienen.

Met deze subsidieregeling bouwt de provincie voort op bestaand beleid voor duurzame energie, met slim gebruik van ruimte en aandacht voor circulariteit.

Zonnepanelen boven parkeerplaatsen maken het mogelijk om duurzame stroom op te wekken zonder extra gebruik van natuur- of landbouwgrond. Parkeerterreinen krijgen daarmee een dubbele functie. De opgewekte stroom kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor gebouwen in de omgeving, verlichting of laadpalen.

Kansen voor duurzame energie

Anouk Gielen, gedeputeerde Klimaat en Energie: “Parkeerterreinen zijn vaak grote oppervlakken waar veel kansen liggen voor duurzame energie. Met deze subsidie helpen we gemeenten, ondernemers en andere partijen om die ruimte handig te gebruiken. Zo wekken we meer schone stroom op, zonder extra beslag te leggen op open landschap en stimuleren we ook circulaire oplossingen.”

Subsidie voor aanleg en opslag

De subsidie is bedoeld voor de realisatie van overkappingen met zonnepanelen boven parkeerplaatsen, ook wel solar carports genoemd. Aanvragers kunnen subsidie krijgen voor onder meer de draagconstructie, zonnepanelen, fundering, projectkosten en eventueel een batterij voor tijdelijke opslag van elektriciteit.

Extra aandacht voor circulariteit

Nieuw in deze regeling is de extra aandacht voor circulariteit en duurzame materiaalkeuzes. De provincie stimuleert het gebruik van hergebruikte of gerecyclede materialen en van zonnepanelen met een lagere milieu-impact.

Vervolg op eerdere succesvolle regeling

De subsidie is een vervolg op een eerdere regeling voor zonnepanelen boven parkeerterreinen. De subsidieregeling is inhoudelijk aangepast en brengt meerdere bestaande beleidsdoelen samen, zoals duurzame energieopwekking, efficiënt ruimtegebruik en circulariteit. De belangstelling voor de eerdere regeling was groot: het beschikbare budget in 2022 en 2023 is volledig benut.

Nu kunnen ook meer kleinere parkeerterreinen meedoen, doordat de ondergrens is verlaagd naar 100 kWp (kilowattpiek, het vermogen van zonnepanelen). Dat komt ongeveer overeen met circa 220 tot 250 zonnepanelen en een overkapping van ongeveer 40 tot 50 parkeerplaatsen.

Eerdere projecten als inspiratie

Eerdere projecten laten zien wat mogelijk is. Met steun vanuit de voorgaande subsidieregeling uit 2022 en 2023 zijn onder meer een solar carport gerealiseerd bij distributiecentrum DC1 en het hoofdkantoor van Vomar in Alkmaar en een solar carport bij Sportpark De Kuil in Bussum. Deze voorbeelden laten zien dat zonparkeren in de praktijk werkt.

