Landbouwers in de provincie Groningen die willen investeren in de toekomst van hun bedrijf en het Groningse landschap kunnen vanaf 16 januari subsidie aanvragen. Via de regeling Productieve investeringen landbouw Groningen 2026 is er subsidie beschikbaar voor de aanschaf van duurzame machines en installaties. De regeling wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

De subsidie is bedoeld voor machines of installaties die bijdragen aan een betere waterkwaliteit en een gezonde bodem, energiebesparing of koolstofvastlegging en meer biodiversiteit. De subsidie kan ook helpen voor meer natuurinclusieve teelt en beter dierenwelzijn en het zuinig omgaan met natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem en lucht.

Jonge landbouwers stimuleren

In totaal is er € 4 miljoen beschikbaar. Om jonge landbouwers (onder de 40 jaar) extra te stimuleren om een aanvraag te doen is € 2 miljoen apart gereserveerd. Ook hebben ze recht op een hoger percentage subsidie (55%) dan de overige landbouwers (40%). Landbouwers kunnen tot € 125.000 subsidie per project ontvangen.

Individuele landbouwers en samenwerkingsverbanden

In aanmerking komen individuele landbouwers met een landbouwbedrijf in Groningen en samenwerkingsverbanden van minimaal twee landbouwbedrijven. Aanvragen moeten uiterlijk 13 maart 2026 om 17.00 uur binnen zijn.

Subsidievorm: tender

Aanvragen die binnenkomen worden met elkaar vergeleken en gerangschikt op basis van beoordelingscriteria. Dit noemen we een tendermethode. Landbouwers met een biologische bedrijfsvoering krijgen een extra punt in de beoordeling.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De subsidie is onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027. Dit beleid, gefinancierd door de Europese Unie (EU) in samenwerking met provincies, heeft als doel de landbouw te moderniseren en duurzamer te maken, waarbij tegelijkertijd de voedselzekerheid wordt beschermd. Tijdens het programma komen er verschillende subsidies beschikbaar om een landbouw te creëren die economie, boer en leefomgeving met elkaar verbindt.

Foto: Provincie Groningen