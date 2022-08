Wakker Dier heeft de vijf kandidaten bekend gemaakt voor de Liegebeestverkiezing van 2022. Het gaat om de ‘eerlijke ingrediënten’ van Van Dobben, de ‘Boeren houden van koeien’ commercial, de ‘vrije’ kalfjes van PLUS, de ‘natuurlijk’ gekweekte tilapia van JUMBO en ‘optimaal welzijn’ in de geitensector. Mensen kunnen vanaf vandaag stemmen op hun favoriet.

Met de Liegebeestverkiezing wil Wakker Dier jokkende en misleidende uitspraken over dierenwelzijn aanpakken. Mooie praatjes houden consumenten voor de gek en verstoren de markt voor écht diervriendelijkere producten. Met de verkiezing houdt Wakker Dier bedrijven en consumenten scherp. Op 6 september wordt de winnaar bekend gemaakt.

Noot: Supermarkt PLUS heeft Wakker Dier laten weten dat ze stopt met de misleiding over kalfjes die ‘vrij zouden kunnen rondlopen’. Deze genomineerde wordt daarom niet meer meegenomen in de stemming.

‘Eerlijk’ dierenleed

Van Dobben pocht op verpakkingen over ‘eerlijke ingrediënten’. Opvallende woordkeuze voor vlees van kalfjes die zonder moeder, op een rooster, zo snel mogelijk worden vetgemest. Of net zo eerlijk: plofkip. Een doorgefokt dier, levend in propvolle stallen en in amper zes weken al klaar voor de kroket. Anne Hilhorst (directeur Wakker Dier): “Dat noemen wij geen eerlijke ingrediënten, maar gepaneerd dierenleed.”

Boeren houden van koeien

‘Boeren zorgen goed voor hun koeien’ klinkt het in de commercial gemaakt door de jonge boerenvereniging van Nederland. Beelden van gezonde koeien, lekker in de wei. Een veel te rooskleurig beeld. Een kwart van de koeien komt nooit buiten en veel koeien zijn ziek. Zo heeft jaarlijks meer dan de helft last van ontstekingen aan de klauw (voet) en bij een kwart is de uier pijnlijk ontstoken. Hilhorst: “Veel boeren zorgen vooral goed voor hun eigen hachje.”

Boerentrots: opgesloten kalfjes

PLUS Boerentrots kalfsvlees is niets om trots op te zijn. Volgens de supermarkt kunnen de kalfjes ‘vrij rondlopen’, en ‘zelf bepalen of ze willen staan, lopen, liggen, spelen of slapen’. Maar wel in een dichte stal en in hun eigen poep, met slechts 1,8 m2 leefruimte per kalf. De enige keer dat de kalfjes buiten komen is op weg naar de slacht.

Onnatuurlijk gekweekt

Op de website bluft Jumbo dat hun tilapia wordt gekweekt in een omgeving waar ‘zoveel mogelijk natuurlijk gedrag wordt gestimuleerd’. In feite worden ze gekweekt met een hoge dichtheid in een vervuild meer. Met meer dan 33 vissen per kubieke meter. Als ze deze ‘natuurlijke’ omstandigheden al overleven, worden ze vervolgens vaak onverdoofd geslacht.

‘Optimaal welzijn’ van de geit

De geitensector spreekt in de campagne ‘ontdek de geit’ over ‘optimaal welzijn’ van de Nederlandse geiten. Opvallend, want er is veel mis in de sector. Veel babygeitjes overlijden binnen twee weken, onder andere door slechte zorg. Hun moeders komen nooit buiten en mogen nooit klimmen, een basisbehoefte voor een geit. Hun leven is verre van optimaal.

Wakker schudden

Met de Liegebeestverkiezing ontmaskert Wakker Dier bedrijven die consumenten voor de gek houden over dierenwelzijn. De verkiezing is effectief gebleken. Ieder jaar kondigt een deel van de kandidaten aan hun producten te verbeteren of te stoppen met mooie praatjes. In 2021 werd de Keurslager uitgeroepen tot grootste Liegebeest en in 2020 won ‘plofkipgigant’ Kloeke Kip.