De Top 25 kanshebbers van de verkiezing Sportaccommodatie van het jaar 2026 zijn bekend. Uit een totaal van 54 inzendingen heeft de pre-jury een selectie gemaakt van accommodaties die uitblinken in thema’s als duurzame energie en materiaalgebruik, biodiversiteit, klimaatadaptatie, multifunctionaliteit en communicatie. In maart 2026 kiest de vakjury welke vijf sportaccommodaties doorgaan naar de finale. Hieronder lees je de Top 25 van de inzendingen.

De beste 25 inzendingen (alfabetische volgorde)

Clubhuis Korfbalvereniging KV Nova

Clubhuis Parkschouwburg

Clubhuis rugbyclub Haarlem

De Ynrinner

Golfaccomodatie Leeuwenbergh

Golfclub De Hoge Kleij

Hockeyclub Overbetuwe

Hockey Club Wateringse Veld

Hockeyclub Asten Someren

MFA Grootegast

MHC Fletiomare

Motorsportpark Gelderland Midden

Paviljoen TOS

Sportaccommodatie EMM21

Sportcomplex Stadspolders

Sportcomplex SV Marken

Sportpark “Volharding”

Sportpark Bentinckspark

Sportpark Bovenmolen

Sportpark de Hofakkers

Sportpark De Meern

Sportpark S.V. Kickers ’69

Sportpark Westvliet

Stichting Sportpark Rijsenhout

Tennisvereniging Asmunt

Feiten en cijfers

De diversiteit aan sporten in de inschrijvingen is dit jaar enorm groot. Er zijn 19 sporten vertegenwoordigd, van roeien tot atletiek en van motorcross tot rugby. Hockey, tennis en voetbal zijn het meest vertegenwoordigd. Het gaat over verenigingen van verschillende grootte van 149 tot 2200 leden, met een gemiddelde van 725 leden. De organisatie van de verkiezing is blij te zien dat het aantal inschrijvingen van multifunctionele sportaccommodaties de afgelopen jaren fors blijft stijgen, dit jaar is zeker 20% van de inschrijvingen een multifunctionele sportaccommodatie.

Opvallend is dat het aantal inzendingen dit jaar iets lager ligt dan vorig jaar, na edities waarin het aantal aanmeldingen juist jarenlang groeide. Tegerlijkertijd laten de inzendingen zien hoe groot het effect is van ondersteuning. Maar liefst 95% van de accommodaties geeft aan te hebben kunnen verduurzamen dankzijn de BOSA-subsidie. Dit benadrukt het belang van deze regeling en laat zien dat gerichte investeringen vanuit de politiek direct bijdragen aan de verduurzaming van sportaccommodaties.

Pre-jury Sportaccommodatie van het jaar 2026

Een vakinhoudelijke pre-jury heeft uit alle aanmeldingen beoordeelt en op basis van de vijf criteria van de verkiezingde Top 25 samengesteld. De pre-jury bestaat uit de volgende leden:

Bob Thomassen – NOC*NSF

Daan Fraanje – Kenniscentrum Sport & Bewegen

Rik van Kraaij – RVO

Thomas Heye – DGBC

Vieve Jaspers – Mulier Instituut

Uit deze Top 25 selecteert de vakjury de vijf finalisten. De finalisten en de vakjury wordt bekend gemaakt in de week van 9 maart.

Finale op 10 juni 2026

De ontknoping van de verkiezing vindt plaats op 10 juni 2026 bij ’t Doesgoor in Goor, de winnaar van Sportaccommodatie van het jaar 2025. Tijdens deze feestelijke avond pitchen de finalisten hun verhaal voor de jury, die aanvullende stelt aan de kandidaten over de bereikte resultaten op hun accommodatie. Na juryberaad wordt bekendgemaakt welke sportaccommodatie zich Sportaccommodatie van het jaar 2026 mag noemen. Dit jaar is het prijzengeld voor alle vijf de genomineerden verhoogt door de bijdrage van Rabobank. De winnaar ontvangt een cheque van 10.000 euro. De finale-avond is ook een inspiratieavond voor verenigingen uit de regio die willen starten met het verduurzamen van hun accommodatie, of op zoek zijn naar expertise bij het realiseren van vervolgprojecten.