Nominaties EZK Energy Award 2021: voorbeelden van verduurzaming energiehuishouding

Mol Freesia BV, TSN Groen en Mijnwater zijn genomineerd voor de EZK Energy Award 2021. Deze award zet organisaties in de spotlights die zich onderscheiden op het gebied van energiebesparing, duurzame energieopwekking en/of het gebruik van hernieuwbare (duurzame) warmte. De genomineerden vallen op om 3 redenen: vooruitstrevende samenwerking, maatschappelijke betrokkenheid en bestaande technologieën innovatief inzetten.

“De drie genomineerden zijn mooie voorbeelden van verduurzaming van de energiehuishouding binnen een organisatie”, aldus juryvoorzitter Esther Pijs. Het winnende bedrijf ontvangt een geldbedrag van € 25.000,00. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt de prijs beschikbaar. Met deze prijs wil het ministerie bekendheid geven aan het belang en de mogelijkheden voor verduurzaming van de energiehuishouding van ondernemingen. De uitreiking vindt plaats op 27 januari 2022 tijdens het EZK-evenement: Partners in energie-uitdagingen.

Mol Freesia BV

In 2016 gingen bloemkwekerijen Tesselaar Freesia CV en Mol Freesia BV op zoek naar een systeem om de fresiateelt te verduurzamen. Eigenaren Marco en Jeroen Mol en Pip Tesselaar kwamen uit bij een techniek waarbij zij zonthermiepanelen vullen met water. De panelen lopen leeg als er geen warm water nodig is of als het buiten te warm of te koud is. Zo wordt bevriezing of oververhitting van het water voorkomen en gaan de panelen niet kapot. Jeroen Mol: “We besparen hiermee 1,2 miljoen kuub aardgas en verminderen 2500 ton CO 2 -uitstoot per jaar.”

Esther Pijs namens de jury: “Deze techniek is door veel bedrijven te gebruiken. Niet alleen in de glastuinbouw, maar voor alle gebouwen die afwisselend kou en warmte nodig hebben.”

TSN Groen

Een eigen zonnepark met 3.150 zonnepanelen, dat het hele wagenpark van 60 elektrische voertuigen van stroom voorziet. Dat is wat TSN Groen realiseerde. En daar blijft het niet bij. Andries Vlot, directeur en eigenaar: “Ook komt er een batterij, waarmee we de opgewekte stroom opslaan. Daarnaast willen we al onze dieselvoertuigen ombouwen naar elektrische auto’s met verwisselbare accu’s.”

Esther Pijs namens de jury: “Het bedrijf laat zien dat verduurzaming en gezonde bedrijfsvoering hand in hand gaan.”

Mijnwater

Energiebedrijf Mijnwater verwarmt en koelt gebouwen, zoals kantoren en woningen. Herman Eijdems, Directeur Innovatie en Strategie: “Dit doen we via een circulair energienetwerk in de voormalige mijngangen. We verzamelen de warmte die gebouwen niet nodig hebben of die opgewekt wordt via bijvoorbeeld zonnepanelen. We brengen deze warme energie daar waar het nodig is. Bijvoorbeeld om een woning te verwarmen. De warmte die niet nodig is en overblijft, slaan we op. Hetzelfde doen we met koude energie.”

Esther Pijs namens de jury: “Ook dit concept is een voorbeeld voor andere bedrijven. Het is niet alleen voor gemeenten met mijngangen, maar kan ook voor (toekomstige) aquathermieprojecten (het verwarmen en koelen met water) gebruikt worden.”