Met trots presenteert Nobian het Sustainability Report 2025, haar vijfde jaarlijkse duurzaamheidsverslag. Het rapport laat de stevige vooruitgang zien die de onderneming heeft geboekt op het gebied van klimaat, circulariteit en care in een uitdagend jaar voor de Europese industrie. Het bevestigt opnieuw onze toewijding aan groene, verantwoorde chemische productie.

Ondanks marktdruk en geopolitieke onzekerheid bleef Nobian concrete vooruitgang boeken op wat er écht toe doet: het verkleinen van onze milieuvoetafdruk, het opschalen van groenere oplossingen en het versterken van onze license to operate.

Belangrijkste highlights van 2025

CO₂-emissiereductie : Nobian heeft zijn klimaatdoelstellingen voor 2025 ruimschoots behaald door de Scope 1- en 2-CO₂-emissies met 50% te verlagen ten opzichte van 2020 en met 71% ten opzichte van 1990, terwijl het aandeel hernieuwbare energie in de operatie uitkwam op 53%. Het bedrijf ligt op koers om in 2040 net-zero Scope 1- en 2-emissies te bereiken.

RFNBO-certificering : Een belangrijke mijlpaal in 2025 was dat Nobian Europa's eerste grootschalige producent van groene waterstof (>100 MW) werd die is gecertificeerd onder het ISCC EU-schema voor Renewable Fuels of Non-Biological Origin (RFNBO). Deze certificering biedt klanten geverifieerde, low-carbon waterstof en ondersteunt de ontwikkeling van een betrouwbare Europese waterstofmarkt.

EcoVadis Platinum rating : Voor het vierde jaar op rij behaalde Nobian een EcoVadis Platinum rating, waarmee het bedrijf wereldwijd tot de top behoort op het gebied van duurzaamheidsprestaties.

Circulaire economie en batterijchemicaliën : Het rapport laat verdere vooruitgang zien in de circulaire economie. In 2025 patenteerde Nobian twee innovatieve productieprocessen voor batterijchemicaliën, waarmee we bijdragen aan Europese waardeketens voor elektrificatie en energieopslag. Het aandeel gecertificeerde, low-carbon producten steeg naar 14% van de totale productomzet.

Watermanagement : Nobian rondde in Delfzijl het eerste grootschalige project af om het gebruik van drinkwater te verminderen. Daarmee wordt jaarlijks circa 300.000 m³ drinkwater bespaard, als onderdeel van het bredere watermanagementprogramma.

Organisatiebrede betrokkenheid: Naast deze highlights laat het rapport veel aanvullende verbeteringen en initiatieven zien, van operationele verbeteringen zoals energie-efficiëntie en circulaire innovaties, tot programma's gericht op mensen en de gemeenschap. Dit toont dat er organisatiebreed sterke betrokkenheid is bij duurzaamheid.

Vooruitblik

In 2026 bouwen we verder op wat we hebben bereikt: energie efficiëntie en flexibiliteit, minder uitstoot, meer low‑carbon en circulaire oplossingen, voortdurende aandacht voor veiligheid en een sterke basis voor de toekomst.

Het Sustainability Report 2025 laat zien hoe Nobian presteert op ESG‑gebied en is onafhankelijk gecontroleerd.