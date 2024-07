No Waste Army en Pieter Pot werken samen om met één product twee problemen aan te pakken: voedselverspilling en verpakkingsafval. Beide partijen geloven dat door samenwerkingen als deze de voedseltransitie kan worden versneld.

Van der Steen, mede-oprichter van No Waste Army, zegt: “Duizenden ‘strijders’ (onze klanten) hebben ons getipt om met Pieter Pot samen te werken om zo ook verpakkingen te besparen.” Schoemaker beaamt dat ook de achterban van Pieter Pot herhaaldelijk om een samenwerking met No Waste Army heeft gevraagd: “Waar wij tot voor kort enkel focusten op de verpakking, richten we ons nu ook op het intrinsieke product. No Waste Army is hier een perfect voorbeeld van waarmee onze klanten dubbel impact kunnen maken met hun boodschappen.”

Van afgekeurde aardappels naar zoete aardappelchips in een pot

Het eerste product dat No Waste Army en Pieter Pot samen introduceren is zoete aardappelchips, gemaakt van geredde zoete aardappels van de Polderjongens. Zij hadden een overschot van 50.000 zoete aardappels die niet aan de uiterlijke eisen van supermarkten voldeden. Dankzij de samenwerking tussen De Polderjongens, No Waste Army en Pieter Pot zijn deze geredde zoete aardappels omgetoverd in heerlijke, knapperige chips. De zoete aardappelchips zijn nu verkrijgbaar in een herbruikbare glazen pot met statiegeld, via de app van Pieter Pot.

Samenwerken om de voedseltransitie te versnellen

Met deze samenwerking worden twee afvalproblemen aangepakt: voedselverspilling aan de ene kant en eenmalig verpakkingsafval aan de andere kant. Van der Steen en Schoemaker willen met deze samenwerking een voorbeeld stellen van hoe impactgedreven start-ups kunnen samenwerken om de voedseltransitie te versnellen.

Schoemaker zegt: “Waarom zou elke impact-start-up zich beperken tot het oplossen van één probleem, als we samen zoveel meer problemen kunnen aanpakken?” Van der Steen voegt toe: “Dit product is het begin van een duurzame samenwerking die de komende tijd veel versnelling zal brengen voor ons en de systeemverandering.”

Over No Waste Army

Ieder jaar verspillen we in Nederland zo’n 2 miljard kilo voedsel. Boeren en telers kunnen hun producten niet kwijt omdat ze niet aan het “perfecte plaatje” voldoen. No Waste Army koopt deze producten voor een eerlijke prijs op en laat er houdbare producten van maken door

haar producenten en brengt deze aan huis in een boodschappenbox. Zo dragen ze bij aan het structureel oplossen van voedselverspilling.

Over Pieter Pot

Pieter Pot is de eerste online verpakkingsvrije supermarkt die in Nederland boodschappen bezorgt in herbruikbare statiegeldpotten. Pieter Pot is sinds zijn doorstart in maart 2024 op weg om als eerste in de wereld een verpakkingsvrije supermarkt met landelijke dekking winstgevend te maken.