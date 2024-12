Pieter Pot, de verpakkingsvrije supermarkt die in heel Nederland boodschappen bezorgt in herbruikbare statiegeldverpakkingen, heeft haar eerste winstgevende maand ooit behaald. Dit gebeurde acht maanden na de doorstart in januari en de heropening van de online winkel in maart 2024. Met deze mijlpaal is Pieter Pot de eerste verpakkingsvrije supermarkt in Europa met landelijke dekking die winstgevend opereert.

Pieter Pot maakt voor het eerst winst, acht maanden na heropening.

In november 2024 behaalde Pieter Pot haar eerste winstgevende maand sinds de oprichting in 2019. Hiermee bewijst het bedrijf dat een circulair verpakkingssysteem voor supermarkten levensvatbaar is. Oprichter Jouri Schoemaker is trots: “Dit was nooit mogelijk geweest zonder onze sterke community. Het laat zien hoe graag men samen wil bewijzen dat Pieter Pot als voorbeeld kan dienen voor circulaire systeemverandering.” Sinds de herstart bestellen 12.000 klanten hun boodschappen (weer) bij Pieter Pot.

Na het faillissement in december 2023 haalden oprichter Jouri Schoemaker en zijn nieuwe compagnons Dominique Rommers en Max van der Mars met een vernieuwd bedrijfsplan 1,3 miljoen euro op bij de achterban. Meer dan 4.000 investeerders, klanten, partners en leveranciers ondersteunden de doorstart van Pieter Pot. Het bedrijfsmodel werd herzien door operationele processen uit te besteden, en in januari 2024 werd de boedel van de failliete Pieter Pot BV teruggekocht. Met een nieuw startupteam van zeven medewerkers (FTE) heropende Pieter Pot in maart 2024.

Uitbreiding met fysieke winkels en versproducten

De glazen potten van Pieter Pot zijn sinds kort verkrijgbaar in lokale fysieke winkels die zich richten op biologische, lokale en/of verpakkingsvrije producten. Daarnaast biedt Pieter Pot via de online webshop nu ook lokale en biologische groente- en fruitpakketten aan. Het bedrijf zet zich ook in tegen voedselverspilling door restpartijen van leveranciers – zoals gebroken noten, repen en koekjes – af te vullen in herbruikbare statiegeldpotten. Deze worden tegen een gereduceerde prijs verkocht onder de naam “Verpieter-me-niet-potten”. Dankzij deze initiatieven heeft Pieter Pot haar omzet gestaag zien groeien tot het break-evenpunt.