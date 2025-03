Op 3, 4 en 5 april 2025 opent Koninklijke Jaarbeurs haar deuren voor de tweede editie van de Impact Fair. Een vakbeurs en lifestylebeurs bedoelt voor iedereen die op een positieve manier wil bijdragen aan de wereld van morgen en op zoek is naar inspiratie. Impact Fair is een initiatief van Koninklijke Jaarbeurs en Better Together Agency.

Exclusief voor leiders

Op 3 en 4 april, de twee vakbeursdagen, is de Impact Fair het podium voor een exclusief programma voor beslissers. Let wel: dit is géén saaie conferentie met verplichte nummers, maar de gelegenheid voor CEO’s, executives, bestuursvoorzitters en andere toppers om met elkaar aan tafel en in gesprek te gaan. Hoe doe je zaken met positieve impact? Op de Impact Fair transformeert de meest invloedrijke groep van Nederland zo tot het meest impactvolle gezelschap dat ons land rijk is. In rondetafelsessies schuiven o.a. Albert Heijns Marit van Egmond, Aupings Jan-Joost Bosman, Olympiër Pieter van den Hoogenband, PwC’s Barbara Baarsma, Zustaina’s Manon van Leeuwen, Doppers Virginia Yanquilevich en Jeroen van Hooff van Jaarbeurs aan.

Het leukste, avontuurlijkste, vrolijkste, verrassendste, impactvolste en positiefste dagje uit voor het hele gezin

Impact Fair rolt op zaterdag 5 april de groene loper uit voor iedereen die zijn of haar steentje op een positieve wijze wil bijdragen aan de wereld van morgen. Op ‘de huishoudbeurs voor impactmakers’ ontmoet je tal van andere changemakers, maak je met André Kuipers’ SpaceBuzz een reisje naar de ruimte, neemt Plandelman je mee op Plastic Safari door de Urban Jungle en trakteert de No Waste Army je op een masterclass voedselverspilling die smaakt naar meer. Deze positieve lifestylebeurs is 100 procent klimaatneutraal en 100 procent vega, en ook dankzij de aanwezige dj’s, een musicalpreview en tal van interactieve presentaties een belevenis die de rest van het jaar nog resoneert.