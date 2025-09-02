No Waste Army, de Nederlandse scale-up tegen voedselverspilling, zet een belangrijke stap over de grens. Het bedrijf bundelt de krachten met de Belgische start-up Waste Warriors om voedselverspilling in beide landen effectiever aan te pakken, omdat voedselverspilling niet stopt aan de grens.

Uitbreiding naar België

Na twee jaar sterke groei in Nederland met ruim 1,5 miljoen kilo geredde groenten en fruit, 144.000 geleverde boxen, 21.500 actieve abonnees en een verwachte jaaromzet van €4,5 miljoen in 2025 gaat No Waste Army nu samen met Waste Warriors de strijd aan tegen voedselverspilling in België.

“Vanaf het eerste kwartaal kregen we al de vraag: kunnen we ook in België bestellen?,” vertelt medeoprichter Thibaud van der Steen. “Met Waste Warriors hebben we nu de ideale partner die de markt en het netwerk kent.”

Samen sterker

De Antwerpse start-up Waste Warriors, opgericht begin 2025, redt ‘misvormde’ of afgekeurde groenten en fruit en verwerkt die tot houdbare producten voor foodboxes en voedselbanken. En met zijn aardappel bergen in de grote steden creëerde hij bewustwording voor het aardappeloverschot van 100.000.000 kg en was hij landelijk nieuws. Zelfs de minister van landbouw Jo Brouns kwam een handje helpen.

“Wij strijden tegen foodwaste,” zegt oprichter Thomas Schiltz. “Met de steun van No Waste Army kunnen we sneller opschalen en meer voedsel redden. Samen vormen we een krachtiger wapen tegen verspilling, ook in België.”

Gezamenlijke missie

Door de samenwerking stelt No Waste Army kennis, middelen en infrastructuur beschikbaar. Waste Warriors profiteert van deze expertise om sneller te groeien, terwijl beide organisaties hun missie trouw blijven:

● voedselverspilling voorkomen,

● eerlijke prijzen voor boeren garanderen,

● duurzame, smaakvolle oplossingen bieden voor consumenten,

● de supermarkten laten zien dat het wel kan, voedselverspilling aanpakken.

Foto: v.l.n.r. Thomas van Waste Warriors en Frank, Thibaud, Stijn en Jacco van No Waste Army