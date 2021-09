NIVO neemt eerste elektrisch aangedreven hogedrukunit in bedrijf

Schoonmaakbedrijf NIVO nam vorige week een unieke hogedruktrailer in ontvangst uit handen van BOS Sneek op het Oldehoofsterkerkhof te Leeuwarden. Een belangrijke stap in de transitie naar fossielvrij en geluidsarm reinigen met hoge druk. De komende weken wordt hier, in opdracht van de Gemeente Leeuwarden, door NIVO Specialistische Reiniging de letters van LF2018 op het plein voor de Oldehove verwijderd. Een mooie aftrap voor deze ingenieuze unit.

De elektrificatie van professionele (reinigings)machines is een logische, maar tevens noodzakelijke stap. De snelle ontwikkeling in onder andere de auto-industrie zorgt ervoor dat innovaties nu op bredere schaal toegepast kunnen worden.

Een belangrijke vooruitgang aangezien overheden zichzelf doelstellingen omtrent lagere emissies hebben opgelegd. In 2025 dienen de grote gemeenten al emissie loos te zijn. Door de gebruikelijke brandstofmotor te vervangen voor een elektrisch exemplaar in combinatie met een Lithium accupakket is er nu een 100% groen alternatief.

Het bedrijf Meclean uit Terneuzen ontwikkelde de unit. “Doel was om een hogedrukunit te ontwikkelen die niet onderdeed in prestatie ten opzichte van een brandstof aangedreven model. Opladen kan via een laadpaal voor personenauto’s of via het reguliere stroomnet.” aldus Coen Verhelst (directeur Meclean).

NIVO kiest bewust voor deze elektrische variant. “Deze ontwikkeling stelt ons in staat om fossielvrij te werken met nagenoeg geen CO2 uitstoot. Niet alleen is dat beter voor het milieu, het werkt ook een stuk stiller en dus prettiger onder werklast. Fijn voor onze medewerkers en de werkomgeving.” aldus Willem Brouwer (directeur Specialistische Reiniging bij de NIVO Groep).

Het bedrijf BOS uit Sneek haalde de machine naar Friesland. “We merken dat de transitie en vraag naar elektrisch aangedreven machines stijgt. Zeker nu machines niet meer onderdoen in prestaties ten opzichte van brandstof aangedreven modellen.” aldus Feite Bakker (directeur BOS Sneek)

Foto: Simon de Bey