De stijgende brandstofprijzen maken duidelijk hoe afhankelijk de bouwsector nog is van olie en gas. Ondanks voordelen van lagere energiekosten bieden elektrische machines voor bouwprofessionals niet altijd de oplossing, zo blijkt uit cijfers van de Boels Rental Bouwindex. Meer dan de helft van de bouwprofessionals (52%) vertrouwt erop dat het vermogen van elektrische machines voldoende is voor de werkzaamheden die zij verrichten. Slechts 37 procent vindt dat de laadinfrastructuur op de meeste bouwplaatsen voldoende is om efficiënt met elektrische machines te werken. Bijna de helft van de bouwprofessionals (48%) geeft aan dat beperkingen van het stroomnet de overgang naar elektrische machines op bouwplaatsen belemmeren. Hoewel de bouwsector nog steeds afhankelijk is van fossiele brandstoffen voor het aandrijven van machines, worden elektrische alternatieven steeds toegankelijker en krachtiger. Toch kan nog niet de hele bouwsector over op elektrische machines, bijvoorbeeld door beperkingen in de laadinfrastructuur.

Meerderheid vertrouwt op elektrisch vermogen

Meer dan de helft van de bouwprofessionals (52%) vertrouwt erop dat het vermogen van elektrische machines voldoende is voor de werkzaamheden die zij verrichten. Tegelijkertijd vindt slechts 36 procent dat er genoeg elektrische alternatieven zijn om te kunnen overstappen. Dat zie je terug in de verwachtingen voor de toekomst: slechts 22 procent denkt dat de bouw binnen tien jaar volledig fossielvrij kan werken.

Toch geeft bijna één op de drie bouwprofessionals zelf de voorkeur aan elektrische machines. Zo vindt 33 procent het onderhoud van elektrische machines makkelijker dan dat van dieselmachines. Ook vindt 31 procent werken met elektrische machines makkelijker en 29 procent vindt werken met elektrische machines veiliger.

Laden niet altijd vanzelfsprekend

Het is niet altijd mogelijk om bij projecten volledig over te gaan op elektrische alternatieven. Bijna de helft van de bouwprofessionals (48%) geeft aan dat beperkingen van het stroomnet de overgang naar elektrische machines op bouwplaatsen belemmeren. En zelfs als er elektrisch materieel beschikbaar is, blijkt laden lang niet altijd vanzelfsprekend: slechts 37 procent vindt dat de laadinfrastructuur op bouwplaatsen voldoende is om efficiënt met elektrische machines te werken.

Dat zet de haalbaarheid van emissievrij werken onder druk, zeker op projecten met zware machines of op locaties waar een stroomaansluiting beperkt is. Organisaties proberen hier wel op te sturen, maar nog niet voldoende: 36 procent van de bouwprofessionals vindt dat de eigen organisatie voldoende maatregelen neemt om de druk op het stroomnet te verlagen, bijvoorbeeld door het elektriciteitsgebruik tijdens piekuren te verminderen. Daarmee wordt duidelijk dat het niet alleen om de machine draait, maar ook om slim energieverbruik.

Meer dan de helft is tevreden over inzet werkgever

De keuze voor het gebruik van elektrische alternatieven ligt vaak bij de bouwbedrijven of opdrachtgevers. 52 procent van de bouwprofessionals vindt dat hun werkgever genoeg doet om werken met elektrische machines mogelijk te maken. Evenveel respondenten (52%) merken dat opdrachtgevers emissievrije oplossingen en het gebruik van elektrische machines steeds vaker als standaard stellen. Dat betekent dat verduurzaming voor veel bouwbedrijven niet langer een ‘nice to have’ is, maar een eis om projecten binnen te halen.

Erik Brunenberg, Business Developer en Expert Energietransitie bij Boels Rental: “De sterke stijging van brandstofprijzen tonen de kwetsbaarheid van de bouwsector als het aankomt op energievoorziening. Ondanks dat elektrificatie weliswaar uitdagend kan zijn voor zowel bedrijf als professional, zal het op termijn wel leiden tot betaalbare en stabiele energievoorziening op de bouw. Om grip te houden op de marges is het daarom slim om niet langer te wachten en te verkennen hoe je de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen kunt afbouwen met elektrische alternatieven.”

*Het onderzoek is uitgevoerd in januari 2026 door onderzoeksbureau Markteffect onder 434 Nederlanders werkzaam binnen de bouwsector.