Nissan en SIXT bundelen krachten voor emissievrije mobiliteit

Nissan en SIXT share maken zich beide sterk voor emissievrije mobiliteit en slaan de handen nu ineen door de 100% elektrische Nissan LEAF toe te voegen aan de deelauto-dienst SIXT share in Nederland. Daardoor kan iedereen die dat wenst zich lokaal emissievrij verplaatsen in drie grote Nederlandse steden. Vanaf nu zijn er meer dan tweehonderd elektrische Nissans LEAF beschikbaar in de car sharing dienst.

SIXT share biedt deelauto’s aan in drie grote Nederlandse steden, te weten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. In deze steden is het mogelijk om de betreffende auto binnen het servicegebied overal te parkeren. Met de deelauto naar één van de andere steden rijden en de auto daar achterlaten is ook mogelijk. Via SIXT share worden alleen 100% elektrische auto’s aangeboden van verschillende merken en modellen, zodat de klant altijd een auto kiest die bij het moment past. Tot de keuzemogelijkheden behoort de succesvolle Nissan LEAF waarvan sinds de introductie in 2011 wereldwijd al meer dan 500.000 exemplaren zijn verkocht.

Mooie toevoeging

Karen van den Boom, Managing Director SIXT Benelux: “Alle auto’s van SIXT share zijn 100% elektrisch en we bieden de gebruikers graag de keuze uit verschillende modellen. De Nissan LEAF is daarom een mooie toevoeging aan onze vloot. Onze deelauto’s zijn populair en dragen bij aan de levenskwaliteit in steden. Nissan is een partner die dit onderschrijft en zich hier ook voor inzet.”

LEAF perfect geschikt voor steden

De elektrische Nissan LEAF voelt zich helemaal thuis in grote steden. De auto – die in 2020 alweer tien jaar bestaat – is uitgerust met een ‘zero emission’-aandrijflijn en biedt een volledig elektrische rijervaring. Met zijn instant koppel en vermogen accelereert de 62 kWh LEAF in slechts 6,9 seconden van 0 naar 100 km/uur. Dankzij de slimme regeneratiestand e-Pedal wordt er tijdens uitrollen of afremmen energie teruggewonnen en opgeslagen in het accupakket. Zo wint de gebruiker tijdens de rit telkens wat range terug.

Individueel vervoer?

Joost Roelofs Heyrmans, General Manager Sales bij Nissan Nederland: “Nissan en SIXT hebben dezelfde overtuiging. We werken beide ontzettend hard aan het verwezenlijken van zero-emission-mobiliteit. Dat onze LEAF nu toegevoegd is aan het 100% elektrische deelautoprogramma van SIXT zorgt ervoor dat steeds meer mensen zich lokaal emissievrij kunnen verplaatsen. Dat komt de luchtkwaliteit in grote steden ten goede. Een deelauto reduceert ook het aantal auto’s in steden, omdat meer mensen gebruik kunnen maken van één auto. Juist in deze tijd zijn deelauto’s belangrijk, ze bieden veilig, individueel vervoer aan mensen die zich moeten verplaatsen.”