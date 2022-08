Oxylum, een kersverse spin-off van UAntwerpen, ontwikkelde een baanbrekende groene technologie om CO₂ – momenteel een afvalstroom – om te zetten in duurzame chemicaliën, die op hun beurt weer gebruikt kunnen worden door chemische bedrijven met het oog op een circulaire economie. De ‘proof of concept’ op laboschaal is er, nu gaat het richting eerste pilootinstallatie.

“Koolstof is overal”, steekt CEO Bert De Mot van wal. “Het is het basisatoom in planten en dieren. Het zit in onze kleding, onze fietsen en auto’s, telefoons en gebouwen. Helaas halen we onze koolstof uit fossiele brandstoffen, en de stijgende CO₂-concentratie in de atmosfeer zorgt ervoor dat de aarde gevaarlijk opwarmt. Dat moet anders. Het is onze filosofie dat bedrijven mee moeten helpen om de balans die we ooit hadden met de natuur, te herstellen.”

“En daar komt onze nieuwe elektrochemische CO₂-reductietechnologie op de proppen”, vult CTO Sander Neukermans aan. “Die technologie kan bedrijven begeleiden in hun zoektocht naar koolstofneutraliteit.” Beide heren hebben een doctoraatsstudie afgerond in de Onderzoeksgroep Toegepaste Elektrochemie & Katalyse (ELCAT) van professor Tom Breugelmans (Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen).

De toekomst van de chemie

De naam van de spin-off, Oxylum, refereert aan Oxylus, de Griekse god van de bossen en de bergen. “Wat wij doen in ons lab, is eigenlijk ook wat er in de natuur gebeurt”, vertelt De Mot.

“Net als de bladeren van een boom gebruiken we CO₂ en water om de bouwstenen te maken voor hernieuwbare chemicaliën. De benodigde energie wordt geleverd door hernieuwbare elektriciteit en tijdens het proces worden géén fossiele grondstoffen verbruikt. Voortbouwend op meer dan tien jaar onderzoekservaring in de elektrochemie hebben wij ultramoderne katalysatoren en reactoren ontwikkeld om deze reactie onder de meest optimale omstandigheden uit te voeren. Nu zijn we klaar om onze technologie uit het lab te halen en de toekomst van de chemie te tonen.”

Mierenzuur & ethyleen

In welke hoogwaardige chemicaliën wordt CO₂ in het Oxylum-lab omgezet? “We focussen ons in onze proefinstallatie op mierenzuur”, vertelt Neukermans.

Mierenzuur? “Ja ja, dat stofje dat rode mieren ook produceren als ze aanvallen en dat zo brandt. Mierenzuur of methaanzuur wordt onder meer gebruikt om kalkaanslag in wc’s en sanitair te verwijderen, of als conserveermiddel in de landbouwindustrie, of als intermediair in de farmaceutische of de textielindustrie. Momenteel wordt het nog via een tussenstap uit aardgas gemaakt, maar wij kunnen het dus met onze technologie rechtstreeks uit CO₂ produceren.”

“En in tweede instantie kijken we ook naar ethyleen, om uit CO₂ te vervaardigen”, aldus De Mot. “Dat is echt een basisgrondstof in de industrie, bijvoorbeeld voor de productie van plastics. Ethyleen wordt momenteel ook uit aardolie gewonnen. Er bestaan wel al bioplastics, maar het probleem is dat die eigenschappen toch niet helemaal gelijk zijn aan de eigenschappen van plastic nu en dat dat problemen veroorzaakt. Door ethyleen hernieuwbaar te maken, kunnen we exact dezelfde plastics als nu maken op moleculair niveau, maar in plaats van te vertrekken van aardolie, vertrekken we van CO₂.”

Pilootinstallatie in de haven

Voor de omzetting van CO₂ naar mierenzuur bestaat er al een ‘proof of concept’ op laboschaal en dat wordt nu volop verder opgeschaald en onderzocht.

“Het einddoel is een pilootinstallatie in een industriële cluster, zoals de haven van Antwerpen”, hoopt De Mot. “Zo kunnen we de CO₂ van een fabriek omzetten in producten die meteen in de haven kunnen gebruikt worden. Nog dit jaar proberen we een installatie van 1 kilowatt te maken, waarmee we tot 3 kilo mierenzuur per dag kunnen produceren. Die installatie moet dan dienen als lanceerplank om de technologie de volgende jaren op te schalen tot een volwaardige pilootinstallatie die tot 2000 ton mierenzuur per jaar produceert.”

Over Oxylum

Oxylum is een spin-off van de Universiteit Antwerpen met Bert De Mot als CEO, Sander Neukermans als CTO, Quinten Van Avondt als business advisor en Tom Breugelmans als wetenschappelijk adviseur. De basis van de spin-off is het cradle-to-cradle-principe dat onafhankelijkheid van fossiele grondstoffen mogelijk maakt. De technologie zet laag energetisch CO₂ om in hoogwaardige producten zoals mierenzuur en ethyleen. Dankzij het modulair ontwerp van de reactor kan de technologie snel op industriële schaal worden toegepast. Door hand in hand samen te werken met gerenommeerde bedrijven in de chemische industrie, kan Oxylum snel en efficiënt opschalen.