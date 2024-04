Om de omslag te kunnen maken van fossiele naar duurzame grondstoffen in de chemische industrie zijn Europese regels nodig. Daarvoor pleiten Nederland, Frankrijk, Tsjechië en Ierland dinsdag bij de Europese Commissie. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (milieu) overhandigde dit statement dinsdag in Brussel aan Eurocommissaris Hoekstra.

De chemische industrie is leverancier van onderdelen voor essentiële producten als medicijnen, plastics, verf, matrassen en batterijen. Daarvoor gebruiken ze nu nog vooral fossiele grondstoffen, zoals aardolie en aardgas. Om in 2050 circulair en klimaatneutraal te produceren, is er een omslag nodig naar duurzame grondstoffen, die herbruikbaar of hernieuwbaar zijn en de aarde minder belasten.

Voorbeelden van herbruikbare en hernieuwbare grondstoffen zijn hergebruikt plastic, suikerbieten, gas uit vergaste afvalstromen of houtsnippers als basis voor nieuw plastic en andere producten. Deze grondstoffen kunnen fossiele grondstoffen vervangen en zorgen voor een drastische daling van de CO2-uitstoot én een boost voor de circulaire economie. Op die manier kan de Nederlandse en Europese chemische industrie koploper worden in de wereld op het gebied van groene chemie.

Europese regels nodig

We gebruiken nu veel meer grondstoffen dan de aarde aankan. Daar willen we vanaf en daarom willen we toe naar een circulaire economie. Dat wil zeggen dat we grondstoffen steeds opnieuw gebruiken en dat er nagenoeg geen afval overblijft. Ook wil Nederland in 2050 klimaatneutraal zijn.

Staatssecretaris Heijnen: “Met een omslag van fossiele naar duurzame grondstoffen kunnen we grote stappen maken voor deze twee doelen. Maar dat willen en kunnen we niet als Nederland alleen. Door dit Europees aan te pakken staan we sterker en slaan we twee vliegen in één klap, op het gebied van circulariteit en CO2-uitstoot. Daarom pleiten we vandaag, samen met Frankrijk, Tsjechië en Ierland voor Europese regels die het gebruik van duurzame koolstofbronnen in de chemische industrie effectief stimuleren.”

Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): “De chemische industrie is onmisbaar voor onze medicijnen, verf, maar ook voor voedsel en de bouw. We willen deze industrie dan ook graag behouden in Nederland en Europa. Sterker nog: we willen dat de chemische industrie wereldwijd koploper wordt in groene chemie. Ik vind het dan ook belangrijk dat we ons hard maken voor het verduurzamen van deze sector en tegelijk hun concurrentiepositie versterken door in Europees verband samen op te trekken.”

Concurrentievermogen

Een overkoepelend Europees beleidskader is ook van essentieel belang om het concurrentievermogen van de Europese chemische industrie op de lange termijn veilig te stellen en de afhankelijkheid van (fossiele) grondstoffen uit het buitenland te verminderen.Een EU-beleidspakket moet helpen bij het creëren van markten, beschikbaarheid van duurzame koolstof en instrumenten om het concurrentievermogen van de chemische industrie te versterken.