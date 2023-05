Trinseo, leverancier van speciale materiaaloplossingen, heeft onlangs een proefinstallatie geopend voor het oplossen van polycarbonaat (PC) in Terneuzen, Nederland. De nieuwe proefinstallatie is een belangrijke stap in Trinseo’s streven naar duurzaamheid en maakt deel uit van de reis om de duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf te realiseren. Tot de eregasten bij de openingsceremonie behoorden Jo-Annes de Bat, gedeputeerde (verantwoordelijk voor regionale economie) van Provincie Zeeland.

Een essentieel onderdeel van Trinseo’s innovatie is gericht op het ontwikkelen en leveren van duurzame oplossingen. Voor alle activiteiten is dit een drijvende kracht achter onze R&D-inspanningen. Terwijl wij ons momenteel in de R&D-fase bevinden, bevindt de ultramoderne proefinstallatie zich in een tijdelijke ruimte in de vestiging van Trinseo in Terneuzen en zal later worden overgebracht naar het Centraal Laboratorium voor Procesonderzoek in dezelfde vestiging, dat momenteel in aanbouw is.

“Dissolutierecycling” is een soort fysiek recyclingproces waarbij het benodigde polymeer wordt geëxtraheerd met behulp van oplosmiddelen. De geëxtraheerde polymeren worden vervolgens gebruikt om nieuwe gerecycleerde polymeren te maken. De PC-oplossende technologie van Trinseo is een geavanceerde technologie waarbij post- of pre-consumer materialen die PC bevatten, of het nu gaat om een auto- of consumentenelektronicaonderdeel dat gemengd is met andere kunststoffen, metaal of zelfs glas, rechtstreeks in het oplosmiddel kunnen worden gebracht zonder enige voorbehandeling. Het oplosmiddel lost de PC in die afgedankte onderdelen op, terwijl alle andere niet-PC-materialen overblijven, en kan dan voor andere recyclingdoeleinden worden gebruikt. Het opgeloste PC is 100% gerecycled PC dat kan worden gebruikt voor de samenstelling van nieuwe materialen voor een reeks toepassingen, zoals de behuizing van mobiele telefoons, printerbehuizingen of auto-onderdelen.

“We zijn erg enthousiast over het opstarten van de pilootinstallatie voor het oplossen van PC,” zei Francesca Reverberi, Senior Vice President & Chief Sustainability Officer bij Trinseo, “Deze technologie verdiept het potentieel in circulariteit.”

“Dit is een R&D-mijlpaal in de duurzaamheidsreis van Trinseo,” voegde Han Hendriks, Senior Vice President, Chief Technology Officer toe. “Met onze uitbreidende R&D-mogelijkheden en -organisatie zitten er meer robuuste innovaties in de pijplijn.”

De proeffabriek zal een belangrijke rol spelen om Trinseo te helpen zijn 2030 duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken, terwijl het de recycling versnelt en het aanbod van duurzame grondstoffen vergroot.