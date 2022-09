Natural Yachts, het Nederlandse familiebedrijf met meer dan vijftien jaar ervaring in elektrische aandrijvingen en maritieme energiesystemen, lanceert de 100% elektrische snel varende tender X Shore 1 en u kunt erbij zijn! Op 15 en 16 oktober 2022 wordt het nieuwe model van X Shore voor het eerst in Nederland gepresenteerd.

Snel en elektrisch varen met de nieuwe tender van X Shore

De volledig elektrische X Shore 1 wordt gebouwd in Zweden en is ontwikkeld om elektrisch varen een impuls te geven. De X shore 1 is een ideale duurzame daycruiser maar beschikt tevens over een volledig afsluitbare voorkajuit om te kunnen overnachten. Er zijn twee modellen beschikbaar, een open versie en een topversie. De X Shore 1 is 6,5 meter lang en met de sterke elektromotor versnelt de tender in slechts enkele seconden naar de topsnelheid van 55 km/u.

“De introductie van de X Shore 1 is het antwoord op de toenemende vraag naar elektrische boten. Cruciaal is dat we elektrisch varen concurrerend maken met boten op fossiele brandstoffen om de energietransitie op het water te versnellen.” aldus Jenny Keisu, CEO van X Shore.

De X shore 1 is de opvolger van het al eerder gelanceerde vlaggenschip de Eelex 8000. Beide elektrische boten zitten boordevol innovatieve technologie en connectiviteit en beschikken over het duurzame kurk dek. De sublieme vaareigenschappen op lage en hoge snelheden maken deze elektrische boot ideaal voor de veeleisende gebruiker. Een middag waterskiën of een dag cruisen over de Vecht, het kan allemaal met het batterijpakket van 63 kWh waarmee een vaarbereik van 93 km realiseerbaar is. De nieuwe X Shore 1 is met een vanaf prijs van € 99.000 Excl. btw verrassend betaalbaar gemaakt door de slimme productie wijze. De grotere Eelex 8000 kent dezelfde slimme productiewijze en is vanaf €249.000 Excl. btw te bestellen.

Lancering X Shore 1

De X Shore 1 is binnenkort al te bewonderen. Team Natural Yachts heet u van harte welkom op 15 en 16 oktober 2022 voor een eerste kennismaking met de nieuwe X Shore 1! De lancering vindt plaats op Jachthaven ’t Raboes in Eemnes waar de Eelex 8000 ook aanwezig zal zijn.

Jurjen Poorting, CEO van Natural Yachts: “De X Shore 1 is een mooie aanvulling op ons aanbod van 100% elektrische motorjachten. De veelzijdigheid van deze elektrische daycruiser/weekender biedt volop emissievrij vaarplezier; rustig en elektrisch varen door de Amsterdamse grachten, snelle vaartochten over het IJsselmeer, het is allemaal mogelijk. De X Shore 1 zal bijdragen aan onze missie om de transitie naar een duurzame watersport te versnellen.”