Impact on the Beach is het business festival voor nieuwe initiatieven die samen de verandering vormen. Om te zien en ervaren dat het kan en hoe. De plek waar je andere impactmakers en -organisaties ontmoet. Een combinatie van kunst, muziek, theater, radicale verhalen, good food en De Inspirerende 40 van 2022.

Het festival neemt op 8 september in de middag plaats in Scheveningen bij The Shore. Impact on the Beach laat zien hoe verandering wordt gemaakt en dat geeft energie, ruimte voor inspiratie, nieuwe contacten en nieuwe initiatieven. Van, voor en met mensen uit de impact beweging en iedereen die werk wil maken van business for good en maatschappelijke impact maken. Met een frisse mix van mensen uit organisaties die aan het begin staan en hen die al ver zijn. Van jonge en oudere organisaties.

Het programma neemt je mee langs de dynamiek van een stranddag.

Van een energieke strandmiddag naar inspirerende acts en sprekers, langs de zindering van golden hour tot aan 20.14 uur, als de zon voor 2 seconden groen flitst. Maar wat staat er allemaal op het programma?

De lancering van de 12e Inspirerende 40

Hoe True Price de wereld eerlijker maakt

Stewards or screwards? Van The Shore

Omdenken met greenjobs.nl

Wonders of food waste beach edition van Too Good To Go

Het onvertelde verhaal van de transformatie van een 111-jaar oude organisatie

Hoe bouw je een interne impact beweging en -cultuur? Met Good Up

Waarom vrouwen de energietransitie moeten leiden met Change Inc.

De eerste start-up comedian van Nederland

En nog veel meer…

De inspirerende 40

Er zijn bekende sprekers, breakouts, gezamenlijke en individuele acties, muziek en er is de bekendmaking van de Inspirerende 40 2022. De Inspirerende 40 groeide de afgelopen 13 jaar onder de vleugels van agency for good, Synergie, uit naar een begrip dat voor veel organisaties een onderdeel is geworden van strategievorming. De Inspirerende 40 groeide in de loop der tijd

uit uit tot zo’n 220 deelnemers en is dit jaar voor het eerst onderdeel van Impact on the Beach.

Initiatiefnemers

Impact on the Beach is een initiatief van GoodUp, Greenjobs.nl, The Happy Activist, Change Inc., ImpactCity, The Shore, Artifex en Synergie. Tickets zijn voor 295,- ex. BTW te verkrijgen op www.impactonthebeach.nl.