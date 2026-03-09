Het Global Center on Adaptation (GCA) in Rotterdam heeft vandaag de opvolging in het leiderschap bekendgemaakt. Hare Excellentie President Ameenah Gurib-Fakim, de 6e president van de Republiek Mauritius, neemt de rol van voorzitter van de raad van toezicht van het GCA op zich, terwijl Hare Excellentie Rindra Rabarinirinarison, voormalig minister van Economie en Financiën van Madagaskar, toetreedt tot het Global Center als de nieuwe CEO.

Met deze benoemingen komt er vrouwelijk leiderschap uit het Mondiale Zuiden aan het roer van het GCA, nu het centrum 8 jaar van baanbrekende inspanningen ter bevordering van klimaatadaptatie viert. De aankondiging markeert het begin van een nieuwe fase voor de organisatie, die de actie op het gebied van klimaatadaptatie in een snel veranderend geopolitiek landschap blijft versnellen, met een versterkte focus op Afrika.

Na de indiening op 2 maart 2026 van de kandidatuur van Hare Excellentie Macky Sall, de 4e president van de Republiek Senegal, voor het ambt van secretaris-generaal van de Verenigde Naties, zal president Sall aftreden als voorzitter van de raad van toezicht van het Global Center on Adaptation en zal hij aanblijven als erevoorzitter van het GCA. Ameenah Gurib-Fakim ​​is benoemd tot de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van het GCA.

Na acht jaar onafgebroken dienst bij het GCA, zullen ook Z.E. Ban Ki-moon en professor Patrick V. Verkooijen, respectievelijk de oprichter en eerste CEO van de organisatie, hun ambtstermijn beëindigen. De tweede vierjarige termijn van professor Verkooijen als CEO van het Centrum loopt af in maart 2026, terwijl Z.E. Ban Ki-moon de rol van erevoorzitter van het GCA zal op zich nemen.

Z.E. President Ameenah Gurib-Fakim, de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van het GCA, zei: “Ik ben vereerd om de rol van voorzitter van het Global Center on Adaptation op me te nemen. Te midden van snel veranderende en uitdagende geopolitieke realiteiten is het van vitaal belang dat we de belofte van klimaatbestendigheid omarmen als een agenda voor groei, een agenda voor werkgelegenheid en een geïntegreerde benadering van duurzame ontwikkeling.” Ze voegde eraan toe: “Ik kijk ernaar uit om voort te bouwen op de uitzonderlijke erfenis van mijn voorgangers bij het Global Center on Adaptation en ik betuig mijn oprechte waardering aan president Macky Sall, secretaris-generaal Ban Ki-moon en professor Patrick Verkooijen voor hun leiderschap, zorg en toewijding bij het beheer en de ontwikkeling van het Centrum tot een belangrijke wereldwijde speler en drijvende kracht voor de bevordering van klimaatadaptatie.”

De nieuwe CEO, Hare Excellentie Rindra Rabarinirinarison, zei: “Ik ben enthousiast en vastbesloten om de uitdaging aan te gaan om het Global Center on Adaptation naar een nieuw tijdperk van klimaatadaptatie te leiden. Hoewel het Centrum een ​​wereldwijde reikwijdte heeft, kijk ik ernaar uit om onze kernfocus op Afrika te versterken en mijn expertise in economisch en financieel beheer in te zetten voor het mobiliseren van breed gedragen adaptatiemaatregelen om economieën en mensen veilig te houden. Landen over de hele wereld moeten budgetteren voor klimaatadaptatie en kunnen de wereldwijde marktkans van 4 biljoen dollar die adaptatie vertegenwoordigt, niet laten liggen.” Ze voegde eraan toe: “Ik zal ook actief samenwerken met al onze partners om de ambitieuze nieuwe visie van AAAP 2.0 en de vestiging van het nieuwe dubbele hoofdkantoor van GCA in Nairobi, Kenia, verder te ontwikkelen.”

Zijne Excellentie Ban Ki-moon, erevoorzitter van het Global Center on Adaptation (GCA), verklaarde: “Ik verwelkom president Ameenah Gurib-Fakim ​​van harte als voorzitter van de raad van bestuur en feliciteer haar met deze belangrijke benoeming. Ik dank president Macky Sall en professor Patrick Verkooijen voor hun onwrikbare inzet voor klimaatbestendigheid en hun onvermoeibare werk aan het hoofd van het Global Center. De afgelopen acht jaar heeft het Global Center on Adaptation een doorslaggevende rol gespeeld in het verheffen van klimaatadaptatie tot het hoogste politieke niveau en het versterken van het besef dat klimaatbestendigheid een strategische en economische noodzaak is. Ik verwacht dat het GCA, in nauwe samenwerking met verschillende organisaties, een substantiële bijdrage zal blijven leveren aan de verdere ontwikkeling van deze cruciale agenda voor klimaatadaptatie.”

Erevoorzitter van het GCA, Zijne Excellentie President Macky Sall zei: “Nu ik aftreed als lid van de GCA-raad, nadat ik ben voorgedragen als kandidaat voor de functie van secretaris-generaal van de VN, ben ik er trots op president Ameenah Gurib-Fakim ​​te verwelkomen als de nieuwe voorzitter van de raad, en Hare Excellentie Rindra Rabarinirinarison als de nieuwe CEO van de GCA. Ik spreek mijn diepe waardering uit voor secretaris-generaal Ban Ki-moon en professor Patrick Verkooijen voor hun leiderschap en toewijding, en hun immense bijdrage aan het bevorderen van aanpassingsmaatregelen in heel Afrika. In mijn rol als erevoorzitter blijf ik me inzetten voor de cruciale zaak van het bevorderen van aanpassing en veerkracht wereldwijd.”

Oprichter en CEO Prof. Patrick V. Verkooijen zei: “Het was een eer om als oprichter en CEO van het Global Center on Adaptation te mogen dienen, samen met secretaris-generaal Ban Ki-moon als oprichter en voorzitter. Adaptatie is belangrijker dan ooit. Nu de wereld haar klimaatdoelstellingen overschrijdt, is de urgentie om zich aan te passen enorm. Adaptatie is niet alleen noodzakelijk, maar biedt ook een belangrijke kans voor economische groei, werkgelegenheid en een beter bestaan. Aan het einde van mijn tweede termijn wil ik ook het bestuur van het Global Center, evenals onze internationale en lokale partners, bedanken voor hun uitzonderlijke inzet voor de zaak en voor het gezamenlijk behalen van resultaten.”

Professor Verkooijen voegde eraan toe: “Ik ben vooral dankbaar voor het hardwerkende en toegewijde team van medewerkers van het GCA, zonder wie de prestaties van het Centrum niet mogelijk zouden zijn geweest. Dit is een spannend nieuw hoofdstuk voor het Global Center, nu president Ameenah Gurib-Fakim ​​de leiding van het GCA overneemt, samen met Hare Excellentie Rindra Rabarinirinarison als de volgende CEO van de organisatie. Hun wijsheid en bewezen ervaring zullen een enorme aanwinst zijn voor het Global Center en zijn essentiële missie in de komende jaren.”