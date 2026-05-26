Afgelopen weekend is het containerschip de Eco Levant van X-Press Feeders gebunkerd met ethanol in de haven van Rotterdam. Het is wereldwijd één van de eerste keren en de eerste keer in Rotterdam dat een bunkerschip ethanol naar een zeeschip heeft gebunkerd.

Blend van ethanol en methanol

Het schip vaart na de bunkering op een blend van ethanol en methanol. De brandstofmix bestond uit 90% ISCC EU-gecertificeerde biomethanol en 10% ISCC EU-gecertificeerde tweedegeneratie-ethanol, en werd onder gecontroleerde operationele omstandigheden veilig gebunkerd. Het bunkeren van methanol is al ingeburgerd. Op het zeeschip zijn ethanol en methanol los van elkaar gebunkerd. Beide partijen zijn apart met één binnenvaart bunkerschip aangeleverd. Aan boord van het ontvangende schip zijn de partijen gemengd (geblend).

Sterk potentieel om CO2-uitstoot te verminderen

X-Press Feeders is ’s werelds grootste onafhankelijke rederij voor feederdiensten. Het bedrijf exploiteert een vloot van meer dan 100 schepen en doet wereldwijd meer dan 180 havens aan. Shivendu Gadkar, Head of Fleet Efficiency and Performance bij X-Press Feeders: “Maritieme brandstoffen blijven zich ontwikkelen. Bij X-Press Feeders vinden we het essentieel om werkbare oplossingen te blijven evalueren, en ze verder te ontwikkelen. Oplossingen die bijdragen aan de verlaging van de uitstoot van onze vloot.”

METHANAVE is een gespecialiseerd advies- en uitvoeringsbedrijf op het gebied van alternatieve maritieme brandstoffen, met een focus op methanol- en ethanolprojecten voor de scheepvaart. Morten Jacobsen,Methanave: “Dit project laat de flexibiliteit van alternatieve brandstoffen zoals methanol en ethanol in de scheepvaart zien en toont hoe samenwerking in de hele keten de implementatie kan versnellen.”

Matthijs van Doorn, commercieel directeur bij Havenbedrijf Rotterdam: “Deze mijlpaal laat zien dat Rotterdam klaar is voor een breed palet aan alternatieve brandstoffen. We willen samen met alle partijen in de haven mogelijk maken dat in de toekomst alle alternatieve, koolstofarme, brandstoffen gebunkerd kunnen worden om zo de verduurzaming van de internationale scheepvaart te stimuleren. Zo geven wij invulling aan onze ambitie om dé bunkerhaven voor sustainable fuels te worden.”

Rotterdam bereidt zich voor op alle hernieuwbare brandstoffen

Rotterdam is wereldwijd de tweede bunkerhaven waar jaarlijks ongeveer tien miljoen ton brandstof wordt gebunkerd. Rotterdam zet in op verschillende alternatieve brandstoffen. Zo werd in 2025 een pilot met het bunkeren van ammoniak in de haven succesvol uitgevoerd.

