Nieuwe vluchtzoekmachine compenseert gratis jouw CO2-uitstoot

Afgelopen week is FlyGRN gelanceerd – de zoekmachine die duizenden vluchten van luchtvaartmaatschappijen wereldwijd vergelijkt en gratis de CO2-uitstoot van jouw geboekte vlucht (deels) compenseert. Daarmee hoopt de site een grote stap te zetten in de emissiereductie in de luchtvaartbranche.

De luchtvaartsector groeit, waardoor de impact op het milieu toeneemt. Omdat de luchtvaart buiten klimaatakkoorden is gehouden en een standaard CO2-tax nog toekomstmuziek is, neemt FlyGRN het heft in eigen handen. Wanneer een bezoeker een vlucht boekt via FlyGRN, wordt deze automatisch volledig of gedeeltelijk gecompenseerd met de fee die de zoekmachine ontvangt van zijn partners. Daarbij hoeft de consument niet in te leveren op zoekopties of prijs.

Aangezien vluchten vaak net zo goedkoop zijn en soms zelfs goedkoper dan bij concurrent-vergelijkers, loont het om via FlyGRN.nl vluchten te zoeken. Bezoekers die een vlucht zoeken via de site, kunnen vergelijken op verschillende kenmerken zoals airline, reisduur of aantal tussenstops en zien automatisch de klimaatimpact van hun vlucht. De site geeft daarbij aan voor hoeveel procent hun vlucht gratis gecompenseerd wordt. Bezoekers kunnen het resterende percentage zelf afkopen. Vaak gaat het hierbij om enkele euro’s.

Naast het reduceren van de CO2 uitstoot van gemaakte vluchten, heeft FlyGRN ook als doel om meer duidelijkheid te bieden over hoeveel impact een vlucht heeft. Weinig mensen kennen de precieze impact van hun vlucht en slechts een paar procent van de reizigers compenseert zijn vlucht. Bovendien is niet altijd transparant hoe dit gebeurt.

FlyGRN is dan ook deels ontstaan uit frustratie door een gebrek aan details bij de huidige CO2-compensatie diensten. Bij het compenseren van vluchten is het vaak onduidelijk wat er precies gebeurt met CO2-compensatie en waar het geld naartoe gaat. FlyGRN hecht enorm veel waarde aan het leveren van zoveel mogelijk details op de CO2-certificaten. Indien je een vlucht via de zoekmachine boekt, ontvang je als boeker een online CO2-bewijs met gepersonaliseerd certificaatnummer. Daarin staat duidelijke informatie zoals de compensatieprojecten die gesteund worden en waar het geld terechtkomt. Mochten bezoekers hun vlucht elders geboekt hebben, biedt FlyGRN de mogelijkheid om deze handmatig te compenseren middels de CO2-calculator.

Uiteraard voorkom je met compenseren nooit de impact van vliegen en reizen op het milieu. Daarom brengt de zoekmachine ook opties om ‘anders’ of lokaal te reizen onder de aandacht. Zo wordt er een mogelijkheid aangeboden om alternatief te reizen indien deze er is. Wanneer een bezoeker een vlucht van Amsterdam naar Parijs zoekt, wordt er een treinalternatief getoond. Ook is het op de site ook mogelijk om hotels en huurauto’s te vergelijken. Daarbij plant FlyGRN een boom voor elke 100 euro besteed aan hotels of huurauto’s.

Het milieuaandeel van de luchtvaart is 2% van de totale CO2-uitstoot per jaar. Naar verwachting is dit – indien er niets gebeurt – over twintig jaar verdubbeld. Met het gratis (gedeeltelijk) compenseren van de CO2 uitstoot van een geboekte vlucht, zet FlyGRN een belangrijke stap in het verminderen van de emissie in de reisbranche.