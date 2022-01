Nieuwe trend voor het terras: duurzame luxueuze Bamboo X-treme® in Hongaarse punt patroon

Terrassen en balkons worden steeds meer zomerse woon- en eetkamers en ook restaurants en hotels hechten steeds meer waarde aan een uitnodigende, stijlvolle buitenruimte. Ook de ontwerpeisen zijn veranderd: Naast duurzaamheid ligt de nadruk bij buitenruimtes vooral op gezelligheid. MOSO® heeft een uitzonderlijk mooie oplossing ontwikkeld voor het buitenseizoen: Duurzame bamboe terrasplanken in een klassiek Hongaarse punt patroon. Het idee erachter is even slim als voor de hand liggend: de buiten- en binnenruimte visueel met elkaar verbinden.

Een lust voor het oog en een uniek product op ecologisch gebied

Als u op zoek bent naar natuurlijke en duurzame terrasplanken met een overtuigende CO2-balans, dan is MOSO® Bamboo X-treme® de juiste oplossing. En voor wie de gebruikelijke manier om terrasplanken te plaatsen te alledaags vindt, bieden de nieuwe visgraatplanken uit deze collectie nu de kans om de populaire woonkamersfeer naar buiten te brengen. Het gladde oppervlak, dat in de fabriek met Woca-olie wordt behandeld, versterkt deze look en feel. Bovendien zijn de planken duurzaam en gemakkelijk te onderhouden: zon en droogte, regen, sneeuw en vorst tasten de planken voor buiten niet of nauwelijks aan, want een complex Thermo-Density® productieproces beschermt ze en maakt ze uiterst robuust.

Zonder compromis: ecologisch en duurzaam

Het was de hoge stabiliteit van het materiaal Bamboo X-treme® die de ontwikkeling van de nieuwe terrasplank met Hongaarse punt mogelijk maakte. De plank heeft een breedte van 137 mm, is 20 mm dik en heeft een lengte van 566 mm. Elke plank krijgt in de fabriek een hoek van 45° met velling aan beide uiteinden. Om het terras in visgraatmotief perfect te kunnen installeren, levert MOSO een montagehulp: precies passende hoeken zorgen voor de juiste uitlijning van de planken tijdens de montage, die dankzij het asymmetrische clipsysteem niet zichtbaar vastgeschroefd hoeven te worden. “Het is voor ons belangrijk dat de installatie voor de installateur zo eenvoudig en probleemloos mogelijk is. Dit bespaart tijd, materiaal en voorkomt uiteindelijk ook garantieclaims,” zegt marketing manager José de Ruijter-Luken. Als de terrasplanken op de juiste manier worden verwerkt, zullen ze minstens een kwart eeuw bestand zijn tegen milieu-invloeden.

25 jaar garantie

Architecten en ontwerpers waarderen MOSO® Bamboo X-treme® vanwege de indrukwekkende CO2-balans en de materiaaleigenschappen, die voldoen aan de hoogste duurzaamheidseisen. De hoge kwaliteit maakt ook de lange garantieperiode van 25 jaar mogelijk. De officiële CO2-voetafdruk volgens ISO 14040 en 14044 van de terrasplanken bevestigt dat ze CO2-neutraal zijn. Sinds de marktintroductie in 2009 is meer dan vijf miljoen vierkante meter MOSO® Bamboo X-treme® terras en gevel geïnstalleerd in zowel grote commerciële projecten als in particuliere tuinen; dat zijn meer dan 700 voetbalvelden.