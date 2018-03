Nieuwe tapijttegel van Interface verbetert luchtkwaliteit

Interface heeft speciale tapijttegels ontwikkeld die helpen bij het verbeteren van de luchtkwaliteit in gebouwen. Een slechte luchtkwaliteit heeft een negatief effect op de gezondheid, het welzijn en de productiviteit. De nieuwe collectie Conscient reduceert de concentratie vluchtige organische stoffen (VOC’s) in de lucht. Deze stoffen zijn een belangrijke oorzaak van een vervuilde binnenlucht.

Een schone buitenlucht is al jaren een topprioriteit voor overheden en het bedrijfsleven, maar de kwaliteit van de binnenlucht krijgt veel minder aandacht. Dat terwijl mensen tot 90 procent van hun tijd binnen doorbrengen. Bovendien kunnen de luchtverontreinigingswaarden in gebouwen wel 100 keer hoger liggen dan buiten. Dergelijke cijfers onderstrepen de noodzaak voor nieuwe oplossingen die de luchtkwaliteit binnen verbeteren.

Conscient is zo’n oplossing. Elke laag van de tapijttegel draagt bij aan een optimale luchtkwaliteit, zonder in te leveren op design, esthetiek of duurzaamheid. De tegel bestaat uit een gepatenteerde combinatie van grove en biobased garens. Door de unieke structuur komen niet alleen minder schadelijke VOC’s vrij, maar worden ook fijne stofdeeltjes opgevangen en vastgehouden. Ook deze deeltjes kunnen bijdragen aan een slechte luchtkwaliteit of irriterend werken.

Circuitbac Green

De Conscient-collectie is standaard voorzien van CircuitBac Green, een innovatieve backing die wordt gemaakt met een mix van bioplastic en minerale vulstoffen. De verschillende lagen van de tapijttegel worden samengevoegd met Modular Fusion. Dit is een thermisch hechtingsproces van Interface dat constructie zonder precoat mogelijk maakt.

De nieuwe backing en Cool Carpet – een Interface-programma om de CO2-uitstoot voor de gehele levenscyclus te compenseren – zorgen ervoor dat het milieu veel minder wordt belast. Conscient is dan ook een belangrijke stap in de duurzaamheidsmissie van Interface: Mission Zero. Doel is om producten te maken zonder negatieve impact op het milieu. De volgende fase is Climate Take Back: het terugdraaien van de klimaatverandering.

Design en installatie

Het design van Conscient is geïnspireerd door natuurlijke elementen. Het ontwerp doet denken aan aarde en natuurlijke veroudering. Er zijn zes verschillende kleurstellingen. Conscient is uitstekend te combineren met de luxe vinyltegels (LVT) van Interface.

Door richtingloze installatie ontstaan vergelijkbare willekeurige patronen als in de natuur. Deze installatiemethode levert ook nog minder afval op en versleten tegels kunnen eenvoudig worden vervangen. Het gebruik van TacTiles voor het leggen van tapijttegels zorgt ervoor dat er nog minder lijm nodig is, wat de hoeveelheid VOC’s nog dichter bij nul brengt.

Certificeringen

Conscient is al gecertificeerd voor het vasthouden van ultrafijnstof. Het onafhankelijke German Test Institute bekroonde de collectie met de GUI GOLD Fine Dust-certificering. Bovendien voldoet Conscient aan de eisen die de WELL Building-standaard stelt op het gebied van luchtkwaliteit. Denk hierbij aan aspecten als luchtfiltratie, onderhoudsgemak en duurzaamheid.

Optimale luchtkwaliteit

“Onderzoek van de World Green Building Council toont aan dat een slechte luchtkwaliteit binnen een direct effect kan hebben op de productiviteit”, zegt Jan Peter van Deutekom, Product Portfolio Director bij Interface. “Dit kan wel 8 tot 11 procent schelen. Bij het optimaliseren van de luchtkwaliteit in een gebouw spelen vele factoren een rol, waaronder de ventilatie en luchtfilters. Maar ook de vloerkeuze is cruciaal.”

“Met Conscient kunnen onze klanten een schonere binnenlucht bevorderen, zonder compromissen te maken op het gebied van design en duurzaamheid”, vat Van Deutekom samen. “Zo komt de vloer ten goede aan de gezondheid, het welzijn en de productiviteit.”