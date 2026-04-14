Descartes Systems Group, wereldwijd toonaangevend in het verenigen van logistiek-intensieve bedrijven in commerce, maakt bekend dat internationale transport- en logistieke dienstverlener Van der Wal voor Descartes MacroPoint™ kiest. Met deze oplossing krijgen de verladers van Van der Wal realtime inzicht in vracht die zich door heel Europa verplaatst. Daarnaast helpt de oplossing van Descartes Van der Wal bij het verder versterken van zijn duurzaamheidsinitiatieven door transportmiddelen optimaal te benutten.

Met een van de grootste carrier-capaciteitsnetwerken op de markt blijft Descartes MacroPoint groeien in Europa als het vertrouwde platform voor realtime zichtbaarheid van vrachtvervoer. Het biedt organisaties in de transport en logistiek de mogelijkheid om met supply chain intelligence resultaten te voorspellen, uitzonderingen te beheren en verwachtingen van klanten te overtreffen.

“De missie van Van der Wal is niet alleen om duurzaam te werken, maar ook om volledig transparant te zijn over hoe we onze klanten bedienen”, zegt Edwin Schouten, Director 4PL & Carrier Management bij Van der Wal. “Door samen te werken met Descartes verbeteren we de voorspelbaarheid en betrouwbaarheid van onze transportdiensten. Onze klanten profiteren direct van verbeterde zichtbaarheid, proactieve communicatie en een sterkere basis voor samenwerking. De oplossing van Descartes ondersteunt ook de langetermijnstrategie van Van der Wal om duurzaamheid te stimuleren in de logistieke sector en tegelijkertijd innovatieve technologieën te omarmen met voordelen voor zowel klanten als het milieu.”

Descartes MacroPoint is een multimodaal visibility-platform om vrachtmakelaars, third-party logistieke bedrijven (3PL’s) en verladers te helpen beter inzicht te krijgen in hun vrachtactiviteiten en zendingen. Vervoerders kunnen eenvoudig verbinding maken met de oplossing via een op GPS gebaseerd electronic logging device (ELD), transportation management systems (TMS), of trackingmethodes via de mobiele app. Het platform biedt meer controle over en beheer van de supply chain – met efficiëntere en hoogwaardige data om de communicatie en besluitvorming te verbeteren. Met Descartes MacroPoint verbeteren organisaties hun klantenservice, verhogen ze de distributie-efficiëntie, werken ze beter samen met klanten, leveranciers en vervoerders en minimaliseren ze de impact van verstoringen en boetes voor te late levering.

“We zijn blij dat Van der Wal voor Descartes MacroPoint heeft gekozen om zijn initiatieven op het gebied van zichtbaarheid en duurzaamheid te ondersteunen”, zegt Elmer Spruijt, VP Transportation Management bij Descartes. “Er is in de logistieke sector een groeiende vraag naar oplossingen die niet alleen transportefficiëntie bieden, maar ook klantgerichtheid en duurzaamheid. Met ons visibility-platform kunnen vervoerders en verladers wereldwijd hun prestaties verbeteren en tegelijkertijd emissies terugdringen.”