De Regeling mbo verduurzamen (MVR) steunt mbo-instellingen om duurzaamheid op te nemen in onderwijs en praktijk. De nieuwe subsidie helpt deze onderwijsinstellingen een duurzaamheidscoördinator aan te nemen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de MVR uit. Aanvragen kan vanaf 16 februari 2026.

Stappen zetten in duurzaamheidsambities

Met de MVR kunnen mbo-instellingen een duurzaamheidscoördinator (DuCo) aannemen, of de rol van een bestaande DuCo in hun team versterken. Een DuCo zorgt voor samenhang in het onderwijsprogramma van een onderwijsinstelling. Deze persoon zorgt er ook voor dat duurzaamheid onderdeel wordt van het onderwijs. Zo geeft de nieuwe regeling mbo-instellingen ruimte om duurzaamheid te verbinden met het onderwijs, de organisatie en de praktijk.

Kansen onderzoeken

Deelname aan het leernetwerk SustainaBul MBO peer-review (toetsing door collega’s) is onderdeel van de regeling. In deze landelijke toetsing beoordelen de mbo-instellingen hun duurzaamheidsstappen. Zo toont de peer-review mbo-instellingen duidelijk waar zij staan als het gaat om duurzaamheid. En welke kansen er liggen om als mbo-instelling verder te gaan.

Op tijd aanvragen

RVO behandelt aanvragen op volgorde van binnenkomst. Het is belangrijk dat mbo-instellingen op tijd een aanvraag doen, ook als het maximale budget bereikt is. Mogelijk wordt het budget tussentijds verhoogd, waardoor we eerder ingediende aanvragen alsnog kunnen toekennen.

De duurzaamheidscoördinator

Veel mbo-instellingen werken al aan circulariteit en duurzaamheid. Toch is er in de praktijk vaak de wens om dit meer tijd en aandacht te geven. Want alleen zo zijn de onderwerpen goed te verbinden in het onderwijs. Een duurzaamheidscoördinator (DuCo) speelt hierbij een belangrijke rol. De DuCo geeft duurzaamheid een vaste en zichtbare plek binnen de onderwijspraktijk en moedigt duurzame initiatieven aan binnen de mbo-instelling. Zo ontwikkelen studenten meer kennis en vaardigheden voor de toekomst.

Bekijk de Regeling mbo verduurzamen (MVR)