Meer circulaire projecten kunnen subsidie krijgen vanuit de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). Met de openstelling van het nieuwe onderdeel ‘Circulaire economie en grootschalige biobased projecten’ kunnen nu ook projecten subsidie krijgen die de CO2-uitstoot in het buitenland verminderen. En komen grote biobased projecten voor het eerst in aanmerking voor deze subsidie. Ondernemers kunnen vanaf 16 juni een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Meer ruimte voor circulaire projecten

Deze DEI+-subsidie ondersteunt projecten die bijdragen aan een circulaire economie, waarin we zoveel mogelijk grondstoffen hergebruiken en veel minder CO2 uitstoten. Projecten die de CO2-uitstoot buiten Nederland verminderen, kunnen nu ook subsidie krijgen. Het gaat dan vooral om projecten met kritieke grondstoffen. Denk hierbij aan innovatieve recyclingsprojecten die schaarse grondstoffen terugwinnen en opnieuw gebruiken.

Grondstoffen en producten komen vaak uit het buitenland

Omdat grondstoffen en producten vaak in het buitenland worden gewonnen en geproduceerd, vindt ook de CO2-reductie daar plaats. Eerder telde deze uitstootvermindering niet mee, maar dat verandert nu. Projecten met een vermindering van de CO2-uitstoot in het buitenland dragen bij aan een circulaire economie, minder afhankelijkheid van schaarse grondstoffen en een duurzamere industrie. Daarom vallen nu ook deze projecten binnen de subsidie.

Ook subsidie voor grote biobased projecten

Alle biobased projecten kunnen nu subsidie krijgen. Eerder kregen projecten over biopolyesters maximaal € 1 miljoen subsidie voor pilotprojecten en € 10 miljoen voor demonstratieprojecten. Dat verandert nu. Nu kunnen alle biobased projecten subsidie krijgen, dus ook projecten die niet gaan over biopolyesters. Hierbij gelden de standaard maximum subsidiebedragen van de regeling DEI+. Het doel hiervan is om projecten te ondersteunen die werken aan de opschaling naar de eerste commerciële fabrieken voor biobased producten.

Wanneer opent de subsidie voor aanvragen?

Ondernemers kunnen de subsidie DEI+: Circulaire economie en grootschalige biobased projecten aanvragen vanaf 16 juni, 09:00 uur tot 17 december 2026, 17:00 uur. Voor dit subsidieonderdeel is een budget van € 60 miljoen beschikbaar.

Lees meer over de subsidie DEI+: Circulaire economie en grootschalige biobased projecten.