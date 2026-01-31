De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft subsidie aan 7 projecten om uitdagingen aan te gaan die een duurzaam energiesysteem met zich meebrengen. Die komen doordat natuurlijke bronnen als wind en zon niet op elk moment evenveel stroom opleveren. De subsidie komt vanuit de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI): Systeemintegratie. De projecten gaan in 2026 aan de slag met hun energie-innovatie.

Te veel of te weinig wind en zon

Nederland wil in 2050 een klimaatneutraal energiesysteem hebben: een systeem dat geen negatief effect heeft op het klimaat. Om dit te bereiken zijn duurzame energiebronnen nodig, zoals energie uit zon en wind. Maar deze natuurlijke bronnen leveren niet op een stabiele manier stroom. Op sommige momenten is er namelijk te weinig wind of zon, of juist te veel. Dit levert uitdagingen op. De 7 projecten die subsidie krijgen, gaan deze uitdagingen aan door een energie-innovatie te onderzoeken en ontwikkelen.

Energie-innovaties binnen 3 thema’s

De energie-innovaties vallen binnen een of meer van de volgende thema’s:

Transport en distributie van energie : innovaties die ervoor zorgen dat we bestaande en toekomstige energienetten efficiënter kunnen gebruiken. Het elektriciteitsnet raakt namelijk steeds vaker overbelast door de snelle groei van zon- en windenergie en de overstap op elektriciteit (elektrificatie). Dit vertraagt nieuwe aansluitingen en verduurzamingsprojecten.

: innovaties die ervoor zorgen dat we bestaande en toekomstige energienetten efficiënter kunnen gebruiken. Het elektriciteitsnet raakt namelijk steeds vaker overbelast door de snelle groei van zon- en windenergie en de overstap op elektriciteit (elektrificatie). Dit vertraagt nieuwe aansluitingen en verduurzamingsprojecten. Opslag en omzetting van energie : innovaties voor het opslaan van energie, en het omzetten van energie in andere energievormen. Dit is nodig, omdat we duurzame elektriciteit niet altijd opwekken wanneer de vraag er is. Opslag en omzetting van energie zorgen ervoor dat we energie op een later tijdstip kunnen gebruiken.

: innovaties voor het opslaan van energie, en het omzetten van energie in andere energievormen. Dit is nodig, omdat we duurzame elektriciteit niet altijd opwekken wanneer de vraag er is. Opslag en omzetting van energie zorgen ervoor dat we energie op een later tijdstip kunnen gebruiken. Grootschalig gebruik van energie: innovaties die ervoor zorgen dat we grote hoeveelheden energie flexibeler kunnen gebruiken. Sectoren zoals de industrie en glastuinbouw zijn namelijk nog onvoldoende ingericht om hun energiegebruik af te stemmen op het wisselende aanbod van duurzame energie.

Meerdere samenwerkingspartners (zoals kennisinstellingen en energieleveranciers) werken vanuit verschillende kennisgebieden aan een MOOI-project. Samen komen ze tot het beste resultaat.

Geselecteerde projecten

RVO ontving 51 projectvoorstellen. Hiervan leidden 14 voorstellen tot een definitieve subsidieaanvraag en 7 projecten kregen subsidie. De volgende projecten gaan in 2026 met in totaal € 21,5 miljoen aan subsidie een energie-innovatie onderzoeken en ontwikkelen:

RenewaFLEXNL ontwikkelt een oplossing voor het opslaan van grote hoeveelheden energie op de lange termijn.

SPROUT werkt aan CO 2 -neutrale kassen en onderzoekt flexibel gebruik van energie in de glastuinbouw.

-neutrale kassen en onderzoekt flexibel gebruik van energie in de glastuinbouw. SYMPHONIE zorgt ervoor dat lokale energie-initiatieven van bedrijven, gemeenten en netbeheerders bij elkaar komen om problemen met het overbelaste elektriciteitsnet (netcongestie) samen op te lossen.

Watt2Watt versterkt lokale energiegemeenschappen van burgers en bedrijven tot ‘multi-commodity gemeenschappen’ die energie gebruiken én beheren.

BACH ontwikkelt een aanpak om op basis van data netcongestie proactief aan te pakken.

COSP ontwikkelt kennis en methoden om warmte die vrijkomt bij industriële en agrarische processen direct te gebruiken.

CONNECT ontwikkelt methoden om het stroomnet beter te laten samenwerken met warmtenetten.

