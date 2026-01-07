In 2026 opent de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opnieuw een reeks subsidieregelingen die ondernemers, vervoerders en laadpaalexploitanten ondersteunen bij de overstap naar schoon en emissieloos vervoer. Met deze regelingen wordt geïnvesteerd in elektrische voertuigen, waterstofmobiliteit en een sterke laadinfrastructuur in heel Nederland.

Staatssecretaris Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer en Milieu): “We zien dat bedrijven willen verduurzamen, maar dat de benodigde investeringen soms groot zijn. Met deze regelingen helpen we ondernemers op weg en zorgen we ervoor dat Nederland koploper blijft in schoon vervoer.”

Collectieven Verduurzaming Werkgebonden Personenmobiliteit (COVER)

Met de COVER subsidie helpt het kabinet mkb-collectieven, zoals branche- en bedrijvenverenigingen, BIZ’en, winkeliersverenigingen en parkmanagers van bedrijventerreinen, om het woon-werk- en zakelijk verkeer te verduurzamen. Denk aan het stimuleren van slimmer of anders reizen, het gezamenlijk inkopen van fietsen of elektrische voertuigen, het opzetten van deelvervoer of het maken van afspraken over thuiswerken. De regeling opent op 13 januari 2026.

Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij Bedrijven (SPriLa)

SPriLa ondersteunt bedrijven en ondernemers bij de aanleg van private laadinfrastructuur en batterijopslag. De regeling wordt opengesteld met een totaalbudget van 87,5 miljoen euro. Sinds de eerste openstelling in september 2024 is voor circa 12.500 laadstations in Nederland subsidie aangevraagd. SPriLa opent op 20 januari 2026.

Subsidieregeling Publieke Laadinfrastructuur zwaar vervoer (SPuLa)

SPuLa is gericht op het realiseren van publiek toegankelijke laadlocaties voor zwaar vervoer, zoals vrachtwagens. De regeling draagt bij aan een landelijk dekkend netwerk van snellaadvoorzieningen, zodat elektrische vrachtwagens onderweg makkelijker kunnen laden. Sinds de eerste openstelling in 2024 zijn via SPuLa al meer dan 300 laadstations gesubsidieerd, verspreid over 45 locaties. In 2026 is een budget van 14,5 miljoen euro beschikbaar. De regeling opent op 3 februari 2026.

Subsidie emissieloze touringcars (STour)

STour helpt touringcarbedrijven en OV-concessiehouders bij de aanschaf van elektrische touringcars door een deel van de meerkosten te vergoeden. Het doel is om de komende jaren 500 elektrische touringcars op de Nederlandse wegen te krijgen en zo de transitie naar emissieloos touringcarvervoer te versnellen. In 2026 is een budget beschikbaar van 10 miljoen euro voor touringcarbedrijven en ruim 2 miljoen euro voor OV-concessiehouders. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 10 februari 2026.

Subsidieregeling Waterstof in Mobiliteit (SWiM)

Met SWiM stimuleert het ministerie de ontwikkeling van waterstofmobiliteit, zoals waterstoftankstations, waterstofvoertuigen en logistieke toepassingen. In eerdere openstellingen (2024 en 2025) zijn hiermee 7 nieuwe waterstoftankstations, 7 uitbreidingen van bestaande stations en ruim 700 waterstofvoertuigen gerealiseerd. Voor 2026 wordt, onder voorbehoud, een budget van 45 miljoen euro voorzien. De openstelling staat gepland voor het voorjaar van 2026.