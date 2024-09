Vandersanden, het grootste familiebedrijf in Europa dat bakstenen produceert, heeft de eerste Pirrouet®-fabriek in Lanklaar, een deelgemeente van Dilsen-Stokkem (België), officieel geopend. Het gaat om een investering van 32,5 miljoen euro. De fabriek produceert bij maximumcapaciteit jaarlijks 20 miljoen CO₂-negatieve Pirrouet®-gevelstenen. Een ton van deze stenen nemen tijdens het uitharden 60 kg CO₂ op, en het volledige productieproces wordt aangedreven door groene energie van zonnepanelen en een eigen windturbine.

“Met de fabriek leveren we een aanzienlijke bijdrage aan CO₂-reductie en versterken we onze ambitie om tegen 2050 volledig CO₂-neutraal te opereren”, zegt Johan Deburchgrave, CEO van Vandersanden.

Eén jaar na de lancering van Pirrouet®, de eerste CO₂-negatieve gevelsteen op de markt, opent Vandersanden officieel de eerste Pirrouet®-fabriek in Lanklaar. Niet alleen de Pirrouet®-steen is duurzaam en milieuvriendelijk, het productieproces gebeurt ook op een CO₂-neutrale manier. De groene elektriciteit die de fabriek aandrijft, wordt grotendeels opgewekt door eigen zonnepanelen en een windmolen. Daarnaast draagt het gebruik van reststromen uit de staalindustrie bij aan een substantiële vermindering tot wel 80% van primaire grondstoffen. Dit verkleint de afvalberg aanzienlijk.

Investering van 32,5 miljoen euro voor CO₂-neutraal productieproces

De nieuwe fabriek biedt werk aan 26 medewerkers en heeft een oppervlakte van 8.000 m². Jaarlijks produceert de faciliteit maximaal 20 miljoen Pirrouet®-gevelstenen. Op termijn kan de fabriek uitgebreid worden waardoor de productiecapaciteit zou verdubbelen tot 40 miljoen stenen per jaar. De totale investering in de fabriek bedraagt 32,5 miljoen euro. Voor dit project heeft Vandersanden een Europese subsidie van 2,2 miljoen euro ontvangen. Het Europees subsidietraject valt onder ‘Horizon Europe’, dat niet alleen de installatie van de benodigde apparatuur ondersteunt, maar ook verder onderzoek naar het opvangen en hergebruiken van CO2.

Johan Deburchgrave, CEO van Vandersanden, spreekt vol trots: “Met de opening van deze nieuwe fabriek kunnen we nu op grote schaal Pirrouet®-stenen produceren. Dit is een belangrijke stap in het vergroten van onze gezamenlijke ecologische impact. We zijn enorm benieuwd naar de mooie projecten die hiermee gerealiseerd zullen worden, en er zitten al heel wat veelbelovende initiatieven in de pijplijn.”

Eén jaar CO₂-negatieve Pirrouet® gevelsteen

Precies één jaar geleden introduceerde Vandersanden de Pirrouet®-gevelsteen, die dankzij een unieke carbonatatie-technologie tijdens het uitharden 60 kg CO₂ per ton opneemt. De gevelsteen wordt niet gebakken, maar hardt uit met CO₂ afkomstig uit fabrieken binnen energie-intensieve industrieën, wat resulteert in een stevige, kalksteenachtige structuur. Met een productiecapaciteit van 20 miljoen stenen per jaar, kan de fabriek dus jaarlijks 2.280 ton CO₂ uit de lucht verwijderen. Dit staat gelijk aan de CO₂ die 114.000 volwassen bomen per jaar absorberen.

De Pirrouet® gevelstenen worden momenteel al toegepast in verschillende bouwprojecten, waaronder het Groen Nobelhorst-project in Almere, waar 60 duurzame woningen worden gerealiseerd. Deze projecten maken deel uit van een bredere en goed gevulde projectenpijplijn. ” Groen Nobelhorst draait volledig rond duurzaamheid en innovatie. De keuze voor Pirrouet® gevelstenen in ons project is dan ook een bewuste beslissing om de ecologische voetafdruk van het project nog te verkleinen. Deze gevelstenen passen perfect bij onze visie om duurzame en energiezuinige woningen te realiseren”, zegt Helmich Heutink, CEO van Heutink Groep, de aannemer van Groen Nobelhorst.

Als eerste CO₂-negatieve gevelsteen in de bouwsector markeert Pirrouet® een belangrijke mijlpaal in de verduurzaming van de bouwindustrie. Deze innovatieve gevelsteen ondersteunt Vandersandens ambitie om tegen 2050 volledig CO₂-neutraal te opereren. Door de inzet van Pirrouet®-gevelstenen hoopt het bedrijf een significante bijdrage te leveren aan het verminderen van de ecologische voetafdruk van de bouwsector en het bevorderen van duurzame bouwpraktijken.

Ambities op lange termijn

De fabriek opereert momenteel nog niet op volle capaciteit en zou, afhankelijk van verdere uitbreidingen en investeringen, in de toekomst haar productievolume kunnen verdubbelen. De fabriek zou maximaal tot 40 miljoen stenen per jaar kunnen produceren, wat leidt tot een opname van ongeveer 4.560 ton CO₂ per jaar. Dit zou wederom een aanzienlijke bijdrage leveren aan het verkleinen van de ecologische voetafdruk.

Johan Deburchgrave benadrukt: ” Deze fabriek is een volledig operationele productiefaciliteit en sluit naadloos aan bij onze andere productie-eenheden. Het is niet zomaar een proefproject, maar een essentiële en serieuze stap in onze inzet voor duurzame productie en CO₂-reductie.” Met het oog op de toekomst is het de ambitie van Vandersanden om meerdere Pirrouet®-fabrieken te realiseren. Zo’n uitbreiding zal bijdragen aan een bredere impact en verdere versterking van hun duurzaamheidsdoelstellingen.