Aviko, Europa’s grootste producent van aardappelproducten in het out-of-home segment en één van de top vijf wereldmarktleiders, heeft in haar productielocatie in Rain (Duitsland) een biogasboiler in gebruik genomen. Het biogas levert een aanzienlijke bijdrage aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgas met 45 procent in 2030. Het gaat om een reductie van zo’n 70 procent van de totale uitstoot van de fabriek in Rain. In Rain worden verschillende aardappelproducten geproduceerd voor zowel de Duitse markt als exportmarkten.

Samenwerking Aviko en LEW

In de fabriek wordt uit organische (rest)stromen biogas geproduceerd, door middel van vergisting. Het biogas wordt door de biogasboiler in stoom omgezet, dat vervolgens in het productieproces gebruikt wordt. Bijvoorbeeld voor het schillen van de aardappelen, het verwarmen van de bakoven en het verwarmen van het blancheerwater. De biogasinstallatie is gerealiseerd in samenwerking met en onder begeleiding van LEW, een grote energieleverancier in Duitsland die inzet op waterkracht en innovatieve energieoplossingen.

Anouk Wentink, Sustainability Manager Aviko: “Aviko wordt CO₂-neutraal, we verduurzamen van teler tot tafel. We werken samen met ketenpartners om te verduurzamen en zetten stappen in onze eigen processen. Eén van de onderdelen van onze energietransitie is het maximaliseren van de inzet van biogas. Met de biogasinstallatie in Rain besparen we zo’n 3 miljoen m³aardgas per jaar. Ter vergelijking: een gemiddeld huishouden in Nederland verbruikt jaarlijks 1.120 m3 aardgas. Het in gebruik nemen van deze nieuwe installatie is weer een mooie mijlpaal die we met elkaar vieren.”

Tim Dickhaus, Hoofd van LEW Energy Solutions B2B: “Ons project met Aviko is een uitstekend voorbeeld van samenwerkende, geïntegreerde energieoplossingen die zowel milieu- als economische waarde creëren. Dit zijn cruciale succesfactoren voor de decarbonisatie van de energievoorziening in de industriële sector en de duurzame ontwikkeling van de lokale economie.”

Verduurzaming van alle productielocaties

De afgelopen jaren heeft Aviko verschillende mogelijkheden onderzocht om hun locaties te verduurzamen en CO₂-neutraal te worden. Op de productielocatie in Lomm (Limburg) leidde een toename in biogasgebruik tot een forse CO₂-reductie. In Steenderen (Gelderland), waar Aviko naast dat er het hoofdkantoor gevestigd is, ook geproduceerd wordt, hebben projecten voor restwarmtegebruik ook een flinke CO₂-reductie opgeleverd. In de fabriek in Poperinge (België) is de productie-efficiëntie met ruim 30 procent verbeterd, wat zich vertaalt in een aanzienlijke CO₂-besparing per ton product.