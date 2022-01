Nieuwe merkcampagne Bonduelle, 100% plantaardig

Bonduelle, het grootste groentemerk ter wereld, lanceert een nieuwe merkcampagne. De verrassende groente van vandaag… voor een beter morgen, wordt de slogan van de campagne die vandaag van start zal gaan. Hiermee bouwt Bonduelle voort op “de verrassende groente van vandaag”, een slogan die consumenten in hun hart hebben gesloten en nog altijd meezingen op het bekende melodietje. En een belofte waar Bonduelle invulling aan geeft door continu met nieuwe plantaardige producten, makkelijke maaltijdoplossingen en verrassende recepten te inspireren.

De missie van Bonduelle is om consumenten te inspireren om vaker een lekkere plantaardige maaltijd op tafel te zetten. Bonduelle wil samen met consumenten de wereld gezonder maken, simpelweg door lekker en beter te eten, door meer plantaardig te eten. Een missie die past bij het familiebedrijf dat al 168 jaar bestaat. Bonduelle is op weg naar een B-corp certificering en wil daarmee niet de beste van de wereld zijn, maar voor de wereld.

Voor een beter morgen

“Bonduelle, de verrassende groenten van vandaag is een van de bekendste pay offs van Nederland. En met de toevoeging “voor een beter morgen” aan deze slogan willen we vanuit Bonduelle uitdragen wat we doen als merk en hoe we consumenten kunnen helpen naar een beter morgen”, licht Lianne Hanenberg, Marketing Director Benelux toe. Want volgens ons ziet morgen er elke dag een beetje -ter uit. Door alle kleine -tjes die we vandaag doen. Die stappen beginnen klein. Gewoon aan de keukentafel. Met ons dinerbord. Wij maken namelijk samen het verschil, simpelweg door lekker en beter te eten.

Op ons bord valt een wereld te winnen. Letterlijk! Denk hierbij aan peulvruchten als lekker en gezond alternatief voor vlees. En een beter morgen gaat verder dan ons bord alleen, ook thema’s als biodiversiteit, bodembescherming, 100% recyclebare verpakkingen en het reduceren van voedselverspilling spelen een belangrijke rol.

Campagne

De campagne brengt een serieuze boodschap op een luchtige en speelse manier. In de boodschap is veel aandacht voor gemak en gezondheidsvoordelen van de categorie en waarom het goed en lekker is om meer plantaardig te eten. De beeldtaal van de campagne is herkenbaar Bonduelle maar wel in een nieuw, fris jasje. Met name televisie, online en de winkelvloer zullen worden ingezet. Fama Volat is het bureau achter de nieuwe campagne.