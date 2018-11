Nieuwe Mensenrechtenranglijst: 4 op de 10 bedrijven faalt op mensenrechten

40 van de 101 grootste, landbouw- en kledingbedrijven, gerangschikt volgens de nieuwe Benchmark voor de mensenrechten (Corporate Human Rights Benchmark, CHRB) tonen niet aan dat ze respect voor de mensenrechten hebben, op papier of in de praktijk.



CHRB meet hoe bedrijven 100 indicatoren uitvoeren op basis van de VN-principes voor mensenrechten (UN Guiding Principles on Human Rights). Het maakt gebruik van openbaar beschikbare informatie over zaken als dwangarbeid, bescherming van mensenrechtenactivisten en leefbaar loon. In de ranglijst scoorde tweederde van de bedrijven in totaal minder dan 30 procent van de maximale score van 100 procent. De gemiddelde score bij alle bedrijven is sinds de pilot in 2017 toegenomen, maar blijft met 27 procent onacceptabel laag. Vrijwel geen bedrijven tonen sterke toezeggingen om ervoor te zorgen dat een leefbaar loon wordt betaald aan werknemers in hun eigen bedrijfsvoering en toeleveringsketen.



“Hoewel we duidelijke vooruitgang zien van sommige bedrijven, slaagt de meerderheid er niet in om het noodzakelijke niveau te halen. Zeventig jaar na de goedkeuring van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is dit zeer zorgwekkend. Als bedrijven niet duidelijk hun respect voor mensenrechten tonen, moeten overheden ingrijpen met hardere wetten om mensen te beschermen,” zei Margaret Wachenfeld, CHRB-directeur (en co-lead van het CHRB Methodology Committee).



“Gedwongen en kinderarbeid, gendergelijkheid en bescherming van activisten zijn enkele van de meest urgente kwesties van onze tijd. Bedrijven moeten laten zien hoe zij deze uitdagingen aanpakken, zichzelf beschermen tegen wettelijke straffen of actie van investeerders en consumenten,” aldus John Morrison, directeur van het Institute of Human Rights and Business.



Bedrijven aan de bovenkant van de ranglijst hebben aangetoond dat het identificeren en beheren van risico’s een belangrijk onderdeel is van hun kernactiviteiten. Ze scoorden met name goed op transparantie van mensenrechtenbeleid en -praktijken. Ondertussen bleken bedrijven onderaan de ranglijst geen betrokkenheid te tonen bij mensenrechtenkwesties. Dit zou voor beleggers en consumenten urgente vragen moeten oproepen over de vraag of deze bedrijven serieus willen zijn om schade aan mensen bij het nastreven van winst te voorkomen.



“Deze ranglijst moet overal ter wereld voor bedrijven een wake-up call betekenen. Teveel mensen doen nog steeds niet genoeg om de rechten te respecteren van degenen die betrokken zijn bij of beïnvloed worden door hun activiteiten, ondanks de toenemende aandacht van investeerders en de negatieve impact die dit heeft op de prestaties en vooruitzichten van een bedrijf op lange termijn. Terwijl sommige bedrijven de weg voorwaarts tonen, is het algemene beeld zeer zorgwekkend, “aldus Steve Waygood, Chief Responsible Investment Officer van Aviva Investors.