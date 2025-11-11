Aan de rand van de Loonse en Drunense Duinen groeit iets nieuws tussen de zandgrond en het grasland. Op het erf van een voormalige melkveehouderij van 28 hectare starten Chris en Annemiek van Tol met Lenteland boerderij De Roesteling: een plek waar herstellende landbouw wordt gecombineerd met zorg en horeca.

Een andere manier van boeren

In Kaatsheuvel beginnen Chris en Annemiek aan een ander soort boerderij: een die de bodem voedt in plaats van uitput, en waar straks een veelheid aan gewassen groeit in plaats van velden met één enkel gewas. Terwijl hun twee jonge kinderen wennen aan het leven tussen de weilanden, werken ze aan de eerste bedden van hun tuinderij en aan een pluktuin waar buurtbewoners straks zelf fruit kunnen oogsten.

“We willen laten zien dat landbouw kan bijdragen aan gezond leven, een vruchtbare bodem en aan plekken waar mensen graag samenkomen,” zegt Annemiek van Tol, die zelf uit een tuindersfamilie komt. “Het gaat over goed eten, maar over meer dan dat. Mensen kunnen hier ook komen meewerken, verblijven en zelfs mede-eigenaar worden van de grond en de boerderij.”

Onderdeel van een groeiend netwerk

Lenteland nam de boerderij over van Stichting Juniper, die al plannen had voor duurzame voedselproductie op deze plek. De Roesteling maakt nu deel uit van een groeiend netwerk van regeneratieve boerderijen. Lenteland ondersteunt boeren die hun idealen willen omzetten in een gezond boerenbedrijf.

“Deze boeren combineren een droom met zakelijk inzicht,” zegt Eline Veninga, chef de mission bij Lenteland. “Ze gooien hun leven om en gaan ervoor. Wij helpen ze een bedrijf op te bouwen dat past bij de omgeving, bij de natuur én bij hun eigen expertise.”

Zorg in de natuur

Op de boerderij in Kaatsheuvel komt ook een landwinkel, een restaurant en in de oude boerderijwoning willen Chris en Annemiek op termijn een plek creëren voor pleegzorg. Chris, die een achtergrond heeft in de zorg, vertelt: “Of ik nou in een ziekenhuis, de jeugdzorg of de gehandicaptenzorg werkte, het gebeurde allemaal binnen. Terwijl het in sommige gevallen juist beter zou zijn om die zorg buiten te verlenen, in de natuur.”

Om dat voor elkaar te krijgen, verdiepte hij zich in biologisch boeren en werkte hij twee jaar fulltime op een biologische tuinderij om het vak te leren. Ook deden de twee nieuwe boeren ervaring op met het opzetten van gemeenschapsprojecten waarin mensen samen verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving.

“We hopen dat De Roesteling een plek wordt waar iedereen zich thuis voelt,” zegt Annemiek. “Of je nu komt oogsten, lekker komt eten, wil meehelpen of gewoon even buiten wilt zijn.” Vanaf december kun je overdag alvast een klein rondje lopen over het erf en een kijkje nemen in de gemeenschappelijke ruimte. In het voorjaar organiseert de boerderij de eerste open dag en vanaf mei kunnen mensen komen oogsten.

Een beweging van onderop

Met de Roesteling telt Lenteland inmiddels zeven boerderijcoöperaties verspreid over Nederland. Elke plek heeft zijn eigen karakter, maar hetzelfde doel: gezond voedsel verbouwen op een manier die de bodem versterkt, de natuur laat opleven en mensen in de buurt verbindt.

Eline Veninga: “Als je ziet hoe snel deze plekken opbloeien, dan geeft dat vertrouwen in de toekomst. Samen kunnen we zorgen dat het de goede kant op gaat met de Nederlandse landbouw, door zelf de handen uit de mouwen te steken én door de mensen te steunen die dat al doen.”

Foto: Sophie de Kort