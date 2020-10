Nieuwe lampen in een oud jasje: Vattenfall en Signify voorzien 100%kringloopwinkels van zo’n 47.000 LED-lampen 

Wie op 10 oktober een gebruikt armatuur koopt bij de kringloopwinkels met het keurmerk 100% Kringloop krijgt daar een nieuwe LED-lamp bij. Vrijwilligers van Vattenfall en Signify, het voormalige Philips Lighting, hebben op de jaarlijkse Dag van de Duurzaamheid op 9 oktober alle aangeboden lampen in deze winkels vervangen door energiezuinige Philips LED-lampen. Ook maakt één van de 215 vestigingen kans op een duurzame make-over.

Deze actie is de kick-off van een nieuwe samenwerking tussen Vattenfall en Signify, om de voordelen van energiezuinige LED-verlichting bij een groot publiek onder de aandacht te brengen.

Mark van Zon, Directeur Consumenten bij Signify Benelux: ”Onderzoek laat zien dat slechts 23% van de lampen die mensen in huis hebben LED-verlichting is. Het merendeel van de lampen in huis is nog halogeen, spaarlamp of zelfs een gloeilamp. Mensen wachten met het vervangen tot deze lampen kapotgaan, terwijl LED-lampen het milieu veel minder belasten omdat ze tot 90% minder elektriciteit gebruiken. Het loont om oude lampen te vervangen door LED, ook als ze het nog doen. De energie die het kost om een nieuwe LED-lamp te maken win je binnen 300 branduren terug en gemiddeld wordt er door recycling 92% van de materialen van de oude lamp teruggewonnen. Het overstappen op LED kan gemiddeld 90 kg CO2 uitstoot per jaar per huishouden schelen én zo’n 10 euro besparing op energiekosten per lamp! Hoe meer mensen worden bereikt met die boodschap, hoe beter. Daarom zijn we erg enthousiast over deze samenwerking met Vattenfall. We hopen dat er vandaag veel mensen gebruik gaan maken van de kans om bij de kringloopwinkels van BKN een gebruikte armatuur te kopen, voorzien van een gratis energiezuinige Philips LED-lamp.”

Mensen helpen geld te besparen

Kringloopwinkels spelen een belangrijke rol in de samenleving, in economisch uitdagende tijden nog meer dan anders. “Niet alleen stimuleren we hergebruik, wat goed is voor het milieu, we maken door lage prijzen ook meubilair en bijvoorbeeld boeken beschikbaar voor een breed publiek met een kleinere portemonnee”, zegt Leonie Reinders, directeur van Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN), verantwoordelijk voor het 100% Kringloop keurmerk. “Met deze Philips LED-lampenactie voor onze klanten, en de vrijwillige inzet van de medewerkers van Vattenfall en Signify, kunnen we mensen helpen geld te besparen én bij te dragen aan een beter milieu. Dat één van onze vestigingen dan ook nog een complete make-over kan winnen is geweldig: duurzaamheid staat bij ons voorop, maar als non-profit is het lastig om dit soort aanpassingen te financieren.”

Cindy Kroon, Directeur Klanten bij Vattenfall: “Er wordt veel gesproken over de haalbaarheid en betaalbaarheid van de energietransitie. Wij willen het als bedrijf mogelijk maken om fossielvrij te leven; dat betekent dat we zelf fors investeren in nieuwe duurzame energieproductie, maar ook dat we consumenten helpen om binnen hun mogelijkheden zelf bij te dragen om klimaatverandering tegen te gaan. Er zijn veel dingen die iedereen gelijk kan toepassen, én die voordeel opleveren. Dat we dat met onze samenwerking met Signify kunnen doen met Philips LED-lampen is mooi: de schoonste energie is tenslotte de energie is die je niet gebruikt! Dat we de kringloopwinkels zo ook kunnen helpen met onze vrijwilligers maakt me extra trots.”

167 ton CO2 reductie per jaar

In totaal zijn er 46.328 Philips LED-lampen uitgereikt aan de kringloopwinkels, goed voor een besparing van maar liefst 167 ton CO2 per jaar. De actie loopt bij 215 kringloopwinkels in heel Nederland. Het overzicht van de locaties is hier te vinden: www.vattenfall.nl/kringloop

De actie start vandaag en loopt tot de kringlooplampen met Philips LED-verlichting zijn uitverkocht.

Over Vattenfall en Signify

Zowel Vattenfall als Signify hebben duurzaam ondernemen hoog in het vaandel. Zo probeert de Vattenfall Foundation Nederland warmte en energie te brengen in het leven van mensen die het kunnen gebruiken. Dat gebeurt bijvoorbeeld door samenwerkingen met Cordaan, De Zonnebloem en stichting De Opkikker, maar ook met activiteiten als voorlichting over energiebesparing bij mensen met een kleinere beurs. Sinds 8 september is Signify als bedrijf volledig CO2-neutraal. Deze belangrijke mijlpaal geeft niet alleen een gevoel ‘ertoe te doen’, maar ook ecologische en sociale voordelen. Bijvoorbeeld met hun ontwikkelde project om mensen op het Indiase platteland verlichting te bieden via off-grid zonne-energie en de investering in compensatieprojecten zoals herbebossing in Colombia en Zimbabwe. Zo geeft Signify zelf het goede voorbeeld.