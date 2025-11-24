De gebouwde omgeving staat voor een enorme uitdaging: hoe zorgen we dat grootschalige renovaties en nieuwbouw écht Paris Proof zijn? Het verschil tussen theoretisch energiegebruik en het werkelijke gebruik, ook wel de energy performance gap genoemd, blijkt in de praktijk vaak groot. Om dit risico te verkleinen, publiceert DGBC de ‘Handreiking Paris Proof en WENG bij grootschalige renovaties en nieuwbouw’. Deze handreiking biedt een procesmatige aanpak voor projectteams en ondersteunt betrokken partijen bij het realiseren van ambitieuze energieprestaties: Paris Proof bij ingrijpende renovaties en WENG bij nieuwbouw.

“We krijgen geregeld de vraag hoe aan Paris Proof of WENG voldaan kan worden als dit in de uitvraag staat”, legt betrokken Programmamanager Eefje Stutvoet uit. “Of een pand echt Paris Proof of WENG is, kan pas beoordeeld worden als het minimaal een jaar in gebruik is. Met deze handreiking geven we zowel de ontwikkelaar als de toekomstige eigenaar duidelijke stappen die nodig zijn om de Paris Proof-ambitie te halen en het risico op de energy performance gap te verminderen.”

Duidelijke kaders

De handreiking is bedoeld voor alle partijen die betrokken zijn bij grootschalige renovaties en nieuwbouw: van opdrachtgevers en ontwerpers tot uitvoerders. Met de handreiking biedt DGBC deze stakeholders duidelijkheid over de rollen en verantwoordelijkheden die deel uitmaken van het proces, om te komen tot een Paris Proof (ingrijpende) renovatie of WENG-nieuwbouwpand.

De handreiking onderscheidt zich door de focus op het werkelijke energiegebruik in plaats van theoretische berekeningen. Bij WEii is niet het theoretisch (voorspelde) energiegebruik leidend in de certificering, maar het werkelijke energiegebruik – aangetoond met energierekeningen. Ook geeft de handreiking met behulp van WEii-klassen richting aan de energetische doelstellingen die in de markt soms nog niet compleet duidelijk zijn: WEii klasse WENG voor nieuwbouw (panden opgeleverd vanaf januari 2021) en WEii-klasse Paris Proof voor bestaande bouw/renovatie.

Daarnaast biedt de handreiking een kader waarmee projecten al (in de ontwerpfase) op de markt kunnen worden als gezet als zijnde Paris Proof (Paris Proof-ambitiestelling), zonder dat het project nog daadwerkelijk gecertificeerd is. Certificering is namelijk pas mogelijk op het moment dat het gebouw daadwerkelijk in gebruik is. Met deze aanpak kunnen projecten hun duurzame ambities dus al eerder zichtbaar maken

De handreiking op het Paris Proof Congres 2025

Tijdens het Paris Proof Congres dat DGBC organiseert op 27 november 2025 staat een deelsessie over Paris Proof en WENG op het programma. Programmamanager Paris Proof Eefje Stutvoet spreekt onder andere met Christa de Vaan van Arup en Bert Elkhuizen van INNAX over het borgen van energetische ambities bij nieuwbouw en grootschalige renovaties. Daarbij staan de volgende vragen centraal:

Hoe krijg je meer zekerheid dat een nieuw pand dat je koopt ook echt WENG is?

Wanneer mag je Paris Proof of WENG op je bouwbord zetten? Hoe verklein je het risico op de energy performance gap?

Wat neem je mee in de huurdersovereenkomst?

Foto: DGBC