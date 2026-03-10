De klimaatdoelen van Parijs vragen om actie in de gebouwde omgeving. Vastgoed moet de komende jaren het energiegebruik en de CO2-uitstoot fors terugbrengen om binnen het mondiale CO2-budget te blijven. Om te bepalen in hoeverre gebouwen op koers liggen, spelen methodieken zoals CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor), de WEii (Werkelijke Energie-intensiteit indicator) en de Paris Proof-doelstelling een belangrijke rol. Samen geven zij inzicht in prestaties, risico’s en de aanvullende stappen die nodig zijn richting een toekomstbestendige portefeuille.

Hoe staan we ervoor richting Paris Proof?

Energieprestaties zijn steeds vaker bepalend voor waardebehoud, financierbaarheid en langetermijnrendement. Toch ligt een groot deel van de bestaande gebouwen nog niet op koers om aan de Paris Proof-doelstelling te voldoen. Het energiegebruik is simpelweg te hoog om binnen het beschikbare CO2-budget te blijven.

De reductiedoelen zijn ambitieus. Voor veel vastgoedportfolio’s betekent dit gerichte renovaties, slimme investeringskeuzes en structurele monitoring van prestaties. De vraag is dan ook niet óf verduurzaming noodzakelijk is, maar hoe vastgoedeigenaren dit gestructureerd, meetbaar en financieel onderbouwd aanpakken.

Paris Proof en WEii: sturen op energiegebruik

Paris Proof vormt in Nederland het kader voor het terugbrengen van het energiegebruik in de gebouwde omgeving. Het doel is dat gebouwen in 2050 zonder fossiele energie kunnen functioneren. DGBC heeft dit doel uitgewerkt voor de Nederlandse context.

Het uitgangspunt is dat er in de toekomst slechts beperkt duurzame energie beschikbaar zal zijn, ongeveer een derde van het huidige gebruik. Dat betekent dat gebouwen gemiddeld twee derde minder energie moeten verbruiken of zelf duurzame energie moeten opwekken.

Naast het einddoel heeft DGBC een reductiepad vastgesteld richting Paris Proof. Dit vertaalt zich in tussentijdse WEii-klassen, zoals Zuinig in 2025 en Zeer Zuinig in 2030.

De WEii, de Werkelijke Energie-intensiteit indicator, is de meetmethodiek die laat zien waar een gebouw staat. WEii drukt het werkelijke energiegebruik uit in kilowattuur per vierkante meter en vergelijkt dit met vaste grenswaarden per gebouwtype. Zo wordt inzichtelijk of een gebouw al voldoet aan het Paris Proof-niveau of hoeveel reductie nog nodig is. WEii maakt energieprestaties daarmee concreet, vergelijkbaar en bestuurbaar.

“De energietransitie in de gebouwde omgeving vraagt om duidelijke doelen én transparante meting. Paris Proof geeft richting, WEii maakt het concreet. Door te sturen op werkelijk energiegebruik ontstaat een realistisch pad naar een fossielvrije gebouwde omgeving.” – Martin Mooij, Programmamanager Paris Proof bij DGBC.

CRREM: sturen op CO2-reductiepaden en transitierisico

CRREM biedt een internationaal erkend kader om te bepalen in hoeverre vastgoed aansluit bij 1,5°C-scenario’s. Het werkt met land- en sectorspecifieke CO2-reductiepaden tot 2050, gebaseerd op de net-zero doelstellingen van het Science Based Targets initiative (SBTi).

CRREM maakt inzichtelijk wanneer een asset ‘misaligned’ raakt en risico loopt op waardedaling, hogere renovatiekosten of verminderde financierbaarheid. Daarmee is het een krachtig instrument voor risicomanagement en strategische portefeuillebeslissingen.

DGBC heeft de Nederlandse data aangeleverd voor de CRREM-reductiepaden. De ambitie van het WEii-pad en het CRREM 1,5°C-scenario is daarmee inhoudelijk vergelijkbaar.

Waar Paris Proof en WEii zich primair richten op het terugbrengen van het energiegebruik, richt CRREM zich op het CO2-reductiepad en het voorkomen van misalignment. In samenhang bieden deze kaders inzicht in zowel energieprestatie als financieel transitierisico.

Nieuwe ontwikkelingen

Zowel CRREM als WEii spelen een steeds grotere rol binnen verduurzamingsstrategieën in de vastgoedmarkt. CRREM wordt vooral gebruikt door institutionele beleggers en steeds vaker geïntegreerd in ESG-rapportages.

Ook WEii wint aan belang. Steeds meer sectoren sturen op werkelijke energieprestaties in plaats van theoretische indicatoren zoals het energielabel, waaronder commerciële én maatschappelijke sectoren zoals onderwijs en zorg.

Om deze vertaalslag van analyse naar besluitvorming te ondersteunen, heeft CFP de CRREM- en WEii-module geïntegreerd in de Green Buildings Tool. Hiermee kunnen gebruikers:

energieprestaties analyseren

de impact van verduurzamingsmaatregelen doorrekenen

routekaarten opstellen

inzicht krijgen in hoe het energiegebruik en de CO₂-uitstoot zich in de tijd ontwikkelen

Zo worden investeringsbeslissingen en langetermijnstrategieën richting Paris Proof beter onderbouwd.

Van inzicht naar actie

De belangrijkste vraag is: hoe vertaal je deze methodieken naar actie?

Breng je uitgangspositie in kaart

Start met het inzichtelijk maken van zowel het werkelijke energiegebruik als de CO₂-prestaties.

Met een WEii-analyse bepaal je hoe een gebouw scoort ten opzichte van het Paris Proof-niveau.

Met een CRREM-analyse zie je hoe het gebouw zich verhoudt tot het bijbehorende CO₂-reductiepad richting 2050. Identificeer risico’s en prioriteiten

CRREM maakt inzichtelijk welke assets risico lopen op misalignment met het 1,5°C- of 2°C-pad en waar transitierisico’s ontstaan.

WEii laat zien welke gebouwen nog ver verwijderd zijn van het beoogde energiegebruik volgens Paris Proof.

Door beide perspectieven te combineren kun je investeringen gericht prioriteren.

Ontwikkel een verduurzamingsroutekaart

Koppel maatregelen aan een realistisch pad richting 2050.

Gebruik WEii om te bepalen welke energiereductie nodig is om de doelstelling te bereiken.

Gebruik CRREM om door te rekenen wat het effect is op het CO₂-reductiepad en het misalignment-risico.

Zo ontstaat een strategie die zowel energieprestaties als transitierisico’s adresseert.

Monitor en stuur continu

Door prestaties periodiek te toetsen aan de WEii-norm en het CRREM-reductiepad behoud je grip op zowel het Paris Proof-doel als het CO₂-transitierisico.

Zo voorkom je dat gebouwen achter raken op de benodigde reductiepaden.

Klaar voor de volgende stap?

CRREM en Paris Proof bieden vastgoedpartijen concrete handvatten om de klimaatdoelen van Parijs te vertalen naar actie. Door inzicht, benchmarking en routekaarten te combineren ontstaat een strategie die niet alleen toekomstbestendig is, maar ook financieel onderbouwd.