Nieuwe groene campagne van HAK met “groentje” Elise Schaap

Groentefabrikant HAK lanceert vandaag haar nieuwe “groene” campagne die consumenten bewuster moet maken van duurzaam en lokaal geteelde groenten en hen moet helpen daarbij duurzamere keuzes te maken. In de nieuwe TV commercial schittert actrice Elise Schaap met wie HAK een meerjarige samenwerking is aangegaan. Zij volgt hiermee twee iconen op die lange tijd aan het merk verbonden waren, de legendarische Martine Bijl (te zien van 1986 tot 2001 en van 2006 tot 2013 – red.) en chefkok Herman den Blijker (te zien van 2015 tot 2021 – red.).

Met Elise Schaap in de nieuwe commercial zien we een voor de kijker vertrouwde HAK omgeving: een typisch Nederlandse akker waar in dit geval rode “groene” kool wordt geteeld. Met de komst van Elise zijn ook de vertrouwde HAK grapjes en signatuur van weleer terug waarmee HAK commercials tot vandaag de dag nog steeds worden geassocieerd. Van meneer In ’t Veld (voorheen meneer De Haan), die dit maal vanuit zijn rode kool veld ‘groentje’ Elise van commentaar dient, tot de bekende aftiteling ‘Je moet de groenten van HAK hebben’.

Elise zegt in een korte toelichting op haar samenwerking met HAK: ‘’HAK is voor mij vertrouwd, nuchter en het staat voor eerlijk eten en duurzame geteelde groenten. Ik vind het een eer om het stokje over te nemen van Herman den Blijker en natuurlijk de onnavolgbare Martine Bijl.”

Nicole Freid, directeur Marketing en Innovatie bij HAK ziet uit naar een lange samenwerking met Elise. “Elise is weergaloos, heel naturel en authentiek, en daarom past ze naadloos bij het merk en waar dat voor staat. Bovendien spreekt ze een brede doelgroep aan. Ze is de perfecte match met de boodschap van onze nieuwe campagnes. Waar we de afgelopen zeven jaar in onze succesvolle samenwerking met Herman de nadruk legden op het bieden van handelingsperspectief en inspiratie, ofwel hoe maak je je gerechten lekker met HAK groenten en bonen, verleggen we de boodschap met Elise heel bewust naar lokaal en duurzaam geteelde groenten om consumenten te helpen meer groenten en peulvruchten te eten en daarbij bewuste en duurzame keuzes te maken.”

Lichtvoetige campagne| Als groot A-merk en het grootste groentemerk in Nederland ziet HAK het als haar verantwoordelijkheid om consumenten hierin mee te nemen zodat ook zij nieuwsgieriger worden naar wat duurzame lokaal geteelde groenten voor hen kunnen betekenen. “Want de urgentie van duurzaamheid voelen en daar naar handelen zijn verschillende zaken. Die twee met elkaar in lijn brengen is bij consumenten nog een uitdaging. Met de nieuwe campagne willen we dit alles op een niet belerende, lichtvoetige en toegankelijke wijze adresseren”, aldus Freid.

Inspiratie blijft| Daarnaast is het volgens Freid belangrijk om in de HAK communicatie consumenten inspiratie te bieden. “Want het is belangrijk om mensen te laten zien hoe je je eigen gerechten kunt verrijken met groenten om zo de groenteconsumptie verder te boosten. Zo laten we in de campagne eveneens zien hoe je klassiekers als rode kool, bietjes en veldertjes heel makkelijk en lekker in hedendaagse gerechten zoals Poké Bowl, salades en curries kunt verwerken en eten”, aldus Freid.

De najaarscampagne van HAK zal op televisie, online en in outdoor advertising te zien zijn. Reclamebureau DDB Unlimited tekende voor het concept en productie van de campagne.

De campagnestart volgt op de aankondiging begin september dat de groentefabrikant haar “On the way to PlanetProof” duurzaamheidsplan dit najaar volgens schema afrondt. De afgelopen twee jaar certificeerde HAK al haar Nederlandse zomer- en wintergroenten volgens het onafhankelijke duurzaamheidskeurmerk dat meer dan 36 bovenwettelijke eisen stelt aan en extra inspanningen vraagt van telers. HAK compenseert de telers daar extra voor. In totaal werkten tot heden circa 150 telers mee om het ambitieuze schema binnen de gestelde periode van twee jaar af te ronden.