HAK lanceert vandaag haar nieuwe campagne die consumenten bewuster moet maken van de duurzame voordelen van lokaal geteelde peulvruchten. In de nieuwe campagne met actrice Elise Schaap speelt de kidneyboon uit Zeeland de hoofdrol. HAK haalt al haar grote kidneybonen, die normaal in Noord-Amerika groeien, voortaan uit Nederland en daardoor hoeven ze geen lange reis meer af te leggen. Dat scheelt CO2-uitstoot en past naadloos binnen de Nationale Eiwitstrategie (NES).

De nieuwe campagne maakt mensen bewust van de herkomst van peulvruchten en van de voordelen van lokale teelt. De Zeeuwse kidneyboon staat daarbij centraal, omdat het een uitstekend voorbeeld is van een peulvrucht die eerder vooral in Noord-Amerika groeide, maar die HAK nu volledig uit Nederland haalt.

Nicole Freid, marketing- en innovatiedirecteur van HAK, zegt hierover: “We hebben deze campagne gelanceerd om de consument bewust te maken van de herkomst van peulvruchten. Doordat voedsel wereldwijd beschikbaar is, weet de consument niet meer altijd waar ons eten eigenlijk vandaan komt. Elise Schaap laat in de nieuwe campagne zien dat onze kidneybonen geen lange reis meer hoeven af te leggen uit Noord-Amerika en voortaan lokaal geteeld worden. Hierdoor zitten ze ‘beter in hun vel’ en is het ook beter voor de planeet.”

Lokale teelt scheelt duizenden kilometers

HAK teelt minimaal 85% van al haar groenten en peulvruchten binnen een straal van 125 kilometer van de fabriek in Giessen en dat geldt nu dus ook voor de kidneybonen. De kidneybonen worden geteeld in Zeeland en Zuid-Holland. Lokale teelt van deze ‘exotische’ peulvrucht bespaart transportkilometers en daarmee CO2-uitstoot. Een kidneyboon uit Noord-Amerika legt gemiddeld 8.000 kilometer meer af, waarvan het grootste gedeelte per containership, dan een in Nederland geteelde boon en dit zorgt bij een gelijke teeltmethode voor een hogere CO2 voetafdruk.

Logische vervolgstap

HAK zet met deze campagne een volgende stap in haar bijdrage aan de Nationale Eiwitstrategie om het aanbod van plantaardige, duurzamere en nieuwe eiwitten in Nederland te vergroten. De organisatie tekende vorig jaar bovendien mee aan de ‘Bean Deal’, een Green Deal die werd gesloten tussen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en 56 samenwerkingspartners. Deze Green Deal moet zorgen voor meer teelt van eiwitrijke gewassen in Nederland om meer zelfvoorzienend te worden in nieuwe en plantaardige eiwitten.

Lokaal telen heeft ook een meerwaarde voor de natuur in Nederland omdat eiwitrijke gewassen vlinderbloemig zijn en stikstof opnemen, daarmee leveren zij een bijdrage aan een gezondere bodem en een grotere biodiversiteit. Daarnaast heeft dichtbij telen als voordeel dat HAK makkelijker kan samenwerken met haar telers aan het verduurzamen van de teelt. Zo zijn de lokaal geteelde kidneybonen van HAK gecertificeerd met het onafhankelijke duurzaamheidskeurmerk ‘On the way to PlanetProof’.

Meer ‘exotische’ gewassen uit Nederland

Het succes van de Nederlandse kidneyboon is een mooi voorbeeld van hoe de Nationale Eiwitstrategie kan werken. HAK teelt momenteel het grootste volume kidneybonen in Nederland. De komende periode onderzoekt de groenten- en peulvruchtenfabrikant welke exotische gewassen er nog meer in Nederland geteeld kunnen worden. HAK experimenteert daarbij met zwarte bonen, kleine witte bonen, Pinto- en Borlotti-bonen.