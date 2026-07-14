Op 13 juli was de commissaris van de Koning in Zeeland Hugo de Jonge op werkbezoek bij de nieuwe testfaciliteit GOA Maris van GOA Ventures B.V. In verlenging van de officiële opening op 21 mei. De faciliteit markeert een belangrijke stap in de ontwikkeling van duurzame zeewiertechnologie die bijdraagt aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen zoals de eiwit- en energietransitie. De nieuwe testfaciliteit wordt gerealiseerd binnen het GOA@EASE-project, dat door Biotech Booster wordt begeleid en gefinancierd vanuit het Nationaal Groeifonds.

Aanwezig waren onder meer commissaris van de Koning Hugo de Jonge, gedeputeerde Johan Aalberts, investeerders, industriële partners en ketenpartners aanwezig. De nieuwe faciliteit vormt het hart van het GOA@EASE-project, een project dat wordt ondersteund vanuit het nationale biotech innovatieprogramma Biotech Booster.

De productie van voedsel en energie vraagt veel landbouwgrond, water en fossiele grondstoffen en zorgt voor een hoge CO2-uitstoot. GOA Ventures ontwikkelt een technologie om vers zeewier te verwerken tot voedselingrediënten (eiwitten) en biogas. Omdat zeewier geen landbouwgrond of zoet water behoeft, biedt dit kansen voor een duurzamere manier van voedsel- en energieproductie. De opening van GOA Maris stelt GOA Ventures in staat om de prestaties van haar gepatenteerde technologie verder te testen en te optimaliseren. Daarmee draagt het bedrijf bij aan de ontwikkeling van duurzame alternatieven voor fossiele grondstoffen en geïmporteerde eiwitbronnen.

“De opening van GOA Maris is een prachtig voorbeeld van waar we het als Biotech Booster voor doen: innovatieve biotech innovaties helpen versnellen richting markttoepassing, zodat deze sneller concrete maatschappelijke impact kan maken. We zijn trots dat we GOA Ventures binnen het GOA@EASE-project kunnen begeleiden en bijdragen aan de ontwikkeling van een technologie die zowel maatschappelijke als economische waarde creëert. Deze mijlpaal laat zien dat met de juiste ondersteuning en funding innovatieve ideeën kunnen doorgroeien tot concrete oplossingen met impact.” – Nettie Buitelaar, directeur Biotech Booster

“Echt Zeeuws. Energie, voedsel en water zijn de sectoren waarin Zeeland traditioneel sterk, innovatief en ondernemend is. GOA Ventures bouwt hierop voort: eiwit en biogas uit zeewier passen daar perfect bij.” – Hugo de Jonge, commissaris van de Koning in Zeeland

“Dit bezoek reflecteert dat niet alleen GOA Ventures en onze partners, maar ook de provincie Zeeland achter de zeewiermissie staat. De ontwikkelende zeewiersector biedt immers grote kansen voor mens en milieu. Met de GOA Maris faciliteit brengen we onze technologie een grote stap dichter bij industriële toepassing. We kunnen hier op grotere schaal ervaring opdoen met zeewierverwerking en het proces praktijkomstandigheden verder verbeteren. Samen met onze partners bouwen we aan de volgende fase: een schaalbare zeewierbiorefinery die bijdraagt aan de eiwit- en energietransitie, met name voor kustregio’s.” – Theo Verleun, CEO GOA Ventures B.V.