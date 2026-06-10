De e-commercesector krijgt een nieuw hulpmiddel om de overstap naar herbruikbare verzendverpakkingen beter te onderbouwen. Dat is nodig, want nieuwe Europese verpakkingswetgeving stuurt richting meer herbruikbaar en minder afval, 5% afvalvermindering in 2030 en 15% in 2040. Verpact, Thuiswinkel.org, BOXO en Partners for Innovation lanceren een rekentool waarmee bedrijven een herbruikbare verpakking kunnen vergelijken met een eenmalige variant op onder meer CO₂-uitstoot, water- en materiaalgebruik.

Steeds meer bedrijven verkennen de mogelijkheden of zijn gestart met herbruikbare verzendverpakkingen. In de e-commerceketen zijn meerdere partijen betrokken bij de keuze, inzet en retourlogistiek van verpakkingen. Denk aan webshops, fulfilmentbedrijven, logistieke dienstverleners en verpakkingspartners. De nieuwe rekentool helpt deze partijen om scenario’s objectief naast elkaar te zetten en beter onderbouwde keuzes te maken.

Marlene Ten Ham, algemeen directeur van Thuiswinkel.org, de belangenvereniging van webwinkels, licht toe: “De ambitie om verpakkingsafval te verminderen is er in de sector al langer, daar is eerder door Thuiswinkel.org een ketensamenwerking voor opgezet. Bij de overstap naar herbruikbare verzendverpakkingen heb je te maken met verschillende schakels in de keten, die allemaal mee moeten kunnen bewegen. Met deze tool geven we webshops en fulfilmentbedrijven een concreet en feitelijk handvat om beter onderbouwde keuzes te maken, zodat we als sector hergebruik verder kunnen opschalen.”

De rekentool is ontwikkeld op basis van de specifieke kenmerken. Gebruikers kunnen zelf verschillende parameters invullen, zoals het materiaal van de herbruikbare verpakking, het materiaal van de eenmalige verpakking en de technische levensduur. Op basis daarvan laat de tool zien hoe de verschillende verpakkingsscenario’s zich tot elkaar verhouden.

Marcel Keuenhof, Adviseur Verpakken bij Verpact: “Herbruikbare verpakkingen zijn kansrijk, maar alleen als het totale systeem goed is ingericht. De milieu-impact hangt af van factoren als materiaalkeuze, levensduur en retourlogistiek. Met deze tool maken we die afweging inzichtelijk, zodat bedrijven niet op aannames maar op data kunnen sturen.”

Voor de ontwikkeling van de tool brachten de vier partijen elk hun eigen expertise samen. Verpact leverde verpakkingskennis en is eigenaar van de tool. Partners for Innovation ontwikkelde de rekenmethodiek op basis van life cycle analysis. BOXO bracht praktijkkennis in over retourlogistiek en de toepassing van herbruikbare verpakkingssystemen in e-commerce. Thuiswinkel.org vertegenwoordigt de stem van de e-commercesector en deelde de praktische uitdagingen en zorgen van hun achterban om de tool zo goed mogelijk bij de praktijk te laten aansluiten.

De tool is bedoeld voor webshops, fulfilmentbedrijven, verpakkingsproducenten en andere partijen in de e-commerceketen die concreet aan de slag willen met herbruikbare verzendverpakkingen. De initiatiefnemers nodigen gebruikers uit om met de tool te werken, feedback te geven en samen verdere praktijkinzichten op te bouwen.