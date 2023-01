Zijne Majesteit de Koning opent donderdag 26 januari 2023 de nieuwe batterijfabriek van ELEO op de Automotive Campus in Helmond.

ELEO ontwerpt en bouwt hoogwaardige batterijsystemen voor een breed scala aan industriële toepassingen, waaronder bouw- en landbouwmachines en commerciële voertuigen. Door het gebruik van geavanceerde batterijsystemen kunnen voertuigen en machines worden geëlektrificeerd, om de verduurzaming van de sector te versnellen. Het bedrijf werd in 2017 opgericht door drie studenten van de Technische Universiteit Eindhoven waar zij ervaring opdeden met elektrisch rijden. De eerste accusystemen werden in 2020 op de markt gebracht.

In het nieuwe gebouw vertienvoudigt de jaarlijkse batterijproductiecapaciteit naar 500MWh. Dat staat gelijk aan ongeveer 10.000 batterijpakketten. De nieuwe fabriek heeft een oppervlakte van 3.000 m2 met de mogelijkheid om uit te bouwen naar 4.000 m2. Het gebouw is uitgerust met innovatieve machines, waarmee in de cleanroom batterijmodules volledig geautomatiseerd in elkaar worden gezet. De faciliteit beschikt over high-tech R&D labs om batterijtechnologie verder te ontwikkelen. Daarnaast is er ruimte voor verscheidende testfaciliteiten, paddocks, assemblage en warehouses. Het gebouw wordt door middel van een warmtepomp en zonnepanelen duurzaam verwarmd.

Voorafgaand aan de opening geeft één van de oprichters van ELEO een korte presentatie over het bedrijf en de nieuwe batterijfabriek. Na de officiële opening krijgt de Koning een rondleiding door de fabriek, waarin hij onder meer uitleg krijgt over het productieproces van de batterijsystemen en krijgt hij verschillende toepassingen te zien. Tijdens de rondleiding spreekt Koning Willem-Alexander met verschillende werknemers over hun werkzaamheden bij ELEO.