Koning Willem-Alexander heeft op 7 juni de hoofdvestiging van Aalberts hydronic flow control in Almere officieel geopend. Vanuit deze locatie verspreidt Aalberts hydronic flow control wereldwijd haar innovatieve installatie-oplossingen, die de energietransitie faciliteren. Het complex van 34.000 m2 omvat een van de duurzaamste kantoorgebouwen ter wereld. Tijdens zijn bezoek kreeg de koning een rondleiding en voerde hij gesprekken met genodigden. Daarna verrichtte hij de officiële opening.

De directie van Aalberts hydronic flow control voelt zich vereerd door het koninklijk bezoek. Dat bezoek onderstreept de hoge ambities van het bedrijf op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Zowel het energieneutrale hoofdkantoor als de producten en systemen die men hier ontwikkelt en produceert, zijn bijzonder duurzaam. “Duurzaamheid is een van onze kernwaarden”, aldus CEO Maarten van de Veen. “Ons commitment blijkt onder andere uit het BREEAM ‘Outstanding’ certificaat dat we voor het hoofdkantoor behaalden. Het gebouw draait volledig op duurzame energie, mede dankzij ruim 6.000 zonnepanelen.”

Groei en concentratie

Voor Aalberts hydronic flow control was het koninklijk bezoek het wachten op de officiële opening, die door de COVID-19 pandemie was vertraagd, zeker waard. Al in 2021 nam het bedrijf met de twee hoofdmerken Flamco en Comap haar intrek in het nieuwe hoofdkantoor. De verhuizing maakte een forse uitbreiding en bundeling van bedrijfsactiviteiten mogelijk. Dit proces is nu voltooid; onlangs nam het bedrijf haar nieuwste productielijn voor expansievaten van 8-150 liter in gebruik.

Indrukwekkend

Tijdens de rondleiding bezocht de koning ook de nieuwe, grotendeels geautomatiseerde productiehal. Hij was erg onder de indruk van het bedrijf en het nieuwe, energieneutrale bedrijf. “Het gebouw is waanzinnig om te zien”, zei de koning. “Het is erg belangrijk voor de energietransitie om op een duurzame manier expansievaten te produceren.” De openingsceremonie werd verricht door de koning, vergezeld door Stéphane Simonetta (CEO Aalberts N.V.) en Maarten van de Veen (CEO Aalberts hydronic flow control).

Grote uitdagingen

Het gebouwencomplex op bedrijventerrein Stichtsekant omvat uitgebreide faciliteiten voor productie, logistiek en kantoren. Ook is er een afdeling R&D, een hightech opleidingscentrum en een showroom. Deze multifunctionele opzet maakt Aalberts hydronic flow control toekomstbestendig, zodat het bedrijf ontwikkelingen als de energietransitie, die in volle gang is, kan faciliteren. Door klimaatverandering is er een stijgende behoefte aan allerlei installatietechnische oplossingen om CO2-uitstoot te reduceren of hittestress te beperken. Aalberts hydronic flow control speelt hierin een belangrijke rol met producten voor warmtepompsystemen, waterstofinstallaties en watergedragen koelsystemen.