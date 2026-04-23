GS1 Nederland was vorige week op het grote verpakkingsevent Empack 2026 om het publiek te vertellen over hoe je op een universele manier verpakkingsdata kunt vastleggen en delen. Het doel: organisaties onder andere helpen grip te krijgen op hun verpakkingsdata om te voldoen aan de PPWR-wetgeving, ABB-aangifte te doen bij Verpact en productlabels te verrijken met de QR Code powered by GS1.

Urgentie van digitalisering en samenwerking

Robbert-Jan Pos (PackSense), Petra van der Molen (Albert Heijn) en Richard Schenkel (GS1 Nederland) belichtten de complexiteit van verpakkingsdata en de urgentie van digitalisering en samenwerking. De PPWR bepaalt de rollen en verantwoordelijkheden binnen de keten strikt. Daarbij kunnen bedrijven, afhankelijk van hun assortiment, tegelijk producent, distributeur en importeur zijn. Belangrijk is dus om als eerste te bepalen welke rol(len) je bedrijf vervult voordat je een plan van aanpak maakt voor het vastleggen en delen van verpakkingsdata.

Hein van der Weide (Verpact) en Loek Boortman (GS1 Nederland) deelden in hun sessie later op de dag ervaringen met het beheren van verpakkingsdata. Ze deelden hoe toekomstbestendige oplossingen, met name via GS1 PAC, bijdragen aan het eenduidig en efficiënt organiseren van data. Verpact lichtte toe welke informatie bedrijven moeten verzamelen op basis van UPV-wetgeving en hoe je GS1 PAC kunt gebruiken om dit proces te stroomlijnen. Met deze oplossing kun je centraal je verpakkingsadministratie bijhouden waarna je deze kunt inzetten in eigen PIM- en/of ERP-systemen.

Van PDF naar digitale keten

De behoefte aan eenduidige breed inzetbare verpakkingsdata en verdere digitalisering is groot. Het team van Albert Heijn werkt al vijf jaar aan het systematisch verzamelen van verpakkingsdata van hun leveranciers. Bij een product met meerdere onderdelen zijn soms wel tot 160 pdf’s nodig, een grote uitdaging. Elke schakel voert data opnieuw in en stuurt door en dat vergroot de kans op fouten. Na drie stappen is slechts iets meer dan de helft van de gegevens correct en het team moet gemiddeld ruim twee keer terug naar de fabrikant om missende of foutieve data te corrigeren.

Compliance is geen keuze

Robbert-Jan Pos benadrukte de urgentie van de aankomende wetgeving. De PPWR-regelgeving wil economische groei loskoppelen van fossiele grondstoffen en streeft naar circulaire verpakkingen in 2050. De PPWR is een Europese verordening die direct geldt en door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gehandhaafd gaat worden. Compliance is dus geen keuze, maar een vereiste.

Petra van der Molen benadrukte dat het uitwisselen van pdf’s of andere losse bestanden niet houdbaar is. Leveranciers moeten data digitaal en eenduidig kunnen vastleggen, waarna iedere schakel deze kan aanvullen. Zo blijven datakwaliteit en kosten beheersbaar en kunnen resources elders worden ingezet.

Universele datataal voor PPWR

Om aan de PPWR-wetgeving te voldoen, moeten producenten, leveranciers en retailers steeds vaker inzicht geven in het gebruik, de herkomst en de verwerking van verpakkingsmaterialen. Momenteel is deze informatie vaak niet beschikbaar of verspreid over verschillende systemen, wat samenwerking en de kwaliteit van data bemoeilijkt.

Een universele datataal en een digitale aanpak vormen de basis voor grip op verpakkingsdata. Dit vraagt om gezamenlijke afspraken tussen ketenpartners over het vastleggen en de uitwisseling van data. Eén uniforme aanpak voorkomt fouten, bespaart tijd en kosten en geeft organisaties controle over hun verpakkingsinformatie.

Al 50 jaar toonaangevend

GS1 Nederland ondersteunt bedrijven bij het beheren en delen van productdata. Dit doen we door bedrijven en ketenpartners samen te brengen om afspraken te maken over het vastleggen en delen van productdata. Zo zorgen we ervoor dat iedereen in de keten dezelfde universele datataal spreekt, wat samenwerking vergemakkelijkt en leidt tot efficiënter werken en betere datakwaliteit.

Daarbij bieden we concrete oplossingen zoals GS1 PAC, waarmee organisaties eenvoudig een centrale verpakkingsadministratie kunnen opzetten, waardoor losse bestanden en dubbele invoer verleden tijd zijn. Met GS1 Data Source wordt data van eindproducten veilig gedeeld met ketenpartners of geïntegreerd in eigen systemen. Bovendien maakt de QR Code powered by GS1 het mogelijk om verpakkingsinformatie toegankelijk te maken voor verschillende doelgroepen, van recyclers tot consumenten.

Als neutrale, not-for-profit organisatie ondersteunen we bedrijven bij het universeel delen van verpakkingsdata en werken we samen aan toekomstbestendige oplossingen. Met onze standaarden en oplossingen leggen organisaties vandaag de basis voor compliance én een circulaire toekomst. In het jubileumjaar viert GS1 Nederland vijftig jaar ervaring als toonaangevende partij op het gebied van productdata in Nederland.